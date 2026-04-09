Дом, где хочется жить: как цифровые технологии Сбера меняют рынок недвижимости Самары Пользователи соцсетей зафиксировали зарождение ИИ-агентной экономики Финансирование энергетики обсудили на деловом завтраке НОВИКОМа Команда ОТП Банка стала "Командой года" В первом квартале 2026 года россияне оплатили покупки улыбкой 38,7 млн раз

Строительные компании все чаще обращаются к большим данным и искусственному интеллекту, потому что это дает возможность строить дома, в которых людям действительно хочется жить. Именно эта мысль стала главной на конференции, посвященной цифровизации в сфере недвижимости. Эксперты Сбера, представители девелоперских компаний и региональной власти говорили о том, как современные технологии помогают создавать комфортную, безопасную и продуманную городскую среду.

Исследование СберАналитики, представленное на конференции, показало, что 91% жителей Самары и Самарской области выбирают жилье для покупки в своем регионе. Наиболее распространенными являются ипотеки с первоначальным взносом — до 30% стоимости жилья, далее следуют ипотечные сделки с первичным платежом более 50%. По сумме кредита лидируют ипотеки с лимитом от 5 до 10 млн рублей.

Это говорит о том, что на рынке одновременно присутствуют как покупатели, приобретающие жилье впервые, так и те, кто рассматривает покупку как способ улучшения жилищных условий. А значит, чтобы предложить людям действительно востребованный продукт — с продуманными планировками, безопасной средой и развитой инфраструктурой — застройщику важно опираться не на интуицию, а на данные.

Например, запрос на приватность не означает желания изоляции: люди хотят жить в безопасных, но открытых пространствах, интегрированных в городскую среду.

При выборе загородного жилья более половины самарцев предпочитают не закрытые коттеджные поселки, а сообщества с общей инфраструктурой и возможностью общения с соседями. Такая аналитика позволяет застройщику формировать мастер-планы, которые действительно отвечают запросам будущих жильцов.

Выявлять тренды, оценивать качество сервиса и принимать решения, основанные на данных, а не на предположения может помочь также речевая аналитика на базе генеративного ИИ. Автоматическое распознавание и транскрибация до 100% входящих звонков позволяет не просто услышать, но и понять своих клиентов, их скрытые предпочтения или основные факторы выбора квартиры.

Алексей Рощин, заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка:

"Цифровизация в недвижимости — это не самоцель, а инструмент, чтобы каждый житель Самары обрел дом, отвечающий его запросам, и приобрел его без лишних переживаний. За большими данными и технологиями на базе ИИ стоит одна задача: сделать жизнь конкретного человека комфортнее. Ради этого Сбер и внедряет технологические решения для застройщиков — чтобы проекты реализовывались оперативнее, сделки становились прозрачнее, а люди как можно скорее оказывались в своем новом, уютном пространстве".

Конференция, организованная Сбером, наглядно показала: когда застройщик опирается на точные данные, а покупатель — на современные сервисы, выигрывает рынок в целом. Но главное — выигрывает каждый житель региона, который быстрее и увереннее находит дом, где ему действительно хочется жить.

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

