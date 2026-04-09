В Тольятти судят водителя, совершившего наезд на полицейского

В Комсомольском райсуде Тольятти идет процесс по уголовному делу гражданина, который обвиняется в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти при исполнении им должностных обязанностей. Об этом информирует объединенная пресс‑служба судов Самарской области.

Инцидент произошел 23 августа 2025 г., когда обвиняемый, находясь за рулем ВАЗ‑2112, отказался подчиняться требованиям полиции и наехал на инспектора ППСП. Сотрудник упал с капота на асфальт и получил травмы.

В рамках процесса проведено уже три судебных заседания. На данный момент суд снова отложен.