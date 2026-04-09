Команда ОТП Банка стала "Командой года"

Отдел развития внутрикорпоративных сообществ ОТП Банка получил специальный приз международной HR-премии Team Awards V в номинации "Команда года" в категории "Финансы" за проект "Экосистема сообществ".

В номинации "Команда года" отмечают коллективы, которые смогли сплотиться ради общей цели, повысить эффективность работы и коммуникации, а также добиться успеха, несмотря на внешние и внутренние кризисы. Оценка формировалась на основе таких критериев, как инновационность и технологичность решений, возможность масштабирования, а также уровень развития команды.

"Наша команда обладает знаниями в методологии и нацелена всегда на результат. В составе отдела пять человек, за полтора года нам удалось без привлечения внешних крупных агентств выстроить экосистему корпоративных сообществ ОТП Банка. Сейчас она включает в себя 46 сообществ и более 3100 уникальных участников — почти половину всех сотрудников ОТП Банка. В своей работе мы опираемся на конкретные метрики и стараемся привязать свои действия к стратегическим показателям бизнеса. Это позволяет нам достигать бизнес-результатов, которые положительно влияют на компанию в целом", — отмечает Антонина Коломиец, начальник отдела развития внутрикорпоративных сообществ.

В 2026 году в премии приняли участие более 300 человек. Победителей в 7 номинациях определяло экспертное жюри из 50 директоров и лидеров различных отраслей. В каждой номинации было представлено 9 категорий (финансы, промышленность и агросектор, инфраструктура и строительство, образование, ритейл, ИТ и т. д.). Команды оценивались по ряду параметров, в числе которых инструменты работы с командой, навыки командообразования, а также эффективность подходов и методик, которые команды применяют в работе.