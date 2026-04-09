Команда ОТП Банка стала "Командой года" В первом квартале 2026 года россияне оплатили покупки улыбкой 38,7 млн раз Елена Будерацкая: экосистема с бесшовной интеграцией эффективнее, чем набор разрозненных решений Сбер выпустил к Неделе космоса AI-монету с NFC-токеном Никакой суеты: Сбер запустил предварительную запись в офисы

Команда ОТП Банка стала "Командой года"

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Отдел развития внутрикорпоративных сообществ ОТП Банка получил специальный приз международной HR-премии Team Awards V в номинации "Команда года" в категории "Финансы" за проект "Экосистема сообществ".

В номинации "Команда года" отмечают коллективы, которые смогли сплотиться ради общей цели, повысить эффективность работы и коммуникации, а также добиться успеха, несмотря на внешние и внутренние кризисы. Оценка формировалась на основе таких критериев, как инновационность и технологичность решений, возможность масштабирования, а также уровень развития команды.

"Наша команда обладает знаниями в методологии и нацелена всегда на результат. В составе отдела пять человек, за полтора года нам удалось без привлечения внешних крупных агентств выстроить экосистему корпоративных сообществ ОТП Банка. Сейчас она включает в себя 46 сообществ и более 3100 уникальных участников — почти половину всех сотрудников ОТП Банка. В своей работе мы опираемся на конкретные метрики и стараемся привязать свои действия к стратегическим показателям бизнеса. Это позволяет нам достигать бизнес-результатов, которые положительно влияют на компанию в целом", — отмечает Антонина Коломиец, начальник отдела развития внутрикорпоративных сообществ.

В 2026 году в премии приняли участие более 300 человек. Победителей в 7 номинациях определяло экспертное жюри из 50 директоров и лидеров различных отраслей. В каждой номинации было представлено 9 категорий (финансы, промышленность и агросектор, инфраструктура и строительство, образование, ритейл, ИТ и т. д.). Команды оценивались по ряду параметров, в числе которых инструменты работы с командой, навыки командообразования, а также эффективность подходов и методик, которые команды применяют в работе.

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

