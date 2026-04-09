"КуйбышевАзот" помогает делать дворы светлее

Многолетнюю проблему с уличным освещением на улице Карбышева решили сообща городские власти и бизнес.

Вчера 8 апреля во дворе домов на улице Карбышева 12 и 16, через которые проходит внутриквартальная пешеходная зона, заработало уличное освещение. Столбы, которые много лет стояли бесхозными, наконец зажглись благодаря совместным усилиям администрации Тольятти, управляющей компании, депутата городской думы Евгения Клевакина и тольяттинского предприятия "КуйбышевАзот". Пробный пуск линии состоялся в присутствии главы Центрального района Дениса Гордейчука, представителей департамента городского хозяйства и местных жителей.

Бесхозное наследие

Проблема возникла ещё на этапе ввода в эксплуатацию дома № 12 на ул. Карбышева. Столбы уличного освещения установили во время строительства, но потом про них попросту забыли. В результате оборудование не вошло ни в перечень общедомового имущества, ни не было поставлено на баланс города. Как пояснил депутат Евгений Клевакин, представляющий в тольяттинской думе тридцатый избирательный округ, сложилась абсурдная ситуация: столбы для освещения есть, а хозяев у них нет. Ни город, ни управляющая компания не имели законного права тратить деньги на их обслуживание. "Совместными усилиями с администрацией города и управляющей компанией мы долго искали выход из ситуации, чтобы задействовать все рабочие и законные механизмы. И сегодня уже можем сказать уверенно, что ситуация разрешилась", — рассказал Евгений Клевакин. Средства для ремонта линии и закупки материалов выделило ПАО "КуйбышевАзот", управляющая компания взяла на себя монтаж и все необходимые работы.

Безопасным маршрутом

Самой сложной частью в этой истории оказалась не прокладка сетей, а подготовка и сбор всей необходимой документации, чтобы суд признал уже установленные столбы освещения бесхозными. Только это давало городу право взять их на баланс и на законных основаниях платить за освещение. Суд принял такое решение и 6 февраля 2026 года оно вступило в законную силу. Теперь, после того, как имущество будет поставлено на баланс города и будет официально подключено к сетям, освещение заработает на постоянной основе. Остались лишь небольшие рабочие моменты.

Новая линия освещения охватывает не только двор домов № 12 и № 16, но и пешеходную зону вдоль улицы Карбышева, а также участок дороги между зданиями. Это маршрут, которым каждый день ходят дети в школу и детский сад и вопросы безопасности здесь выходят на первое место особенно в зимнее время года, когда световой день сокращается до минимума.

"Работой по освещению этой территории мы занимаемся уже давно. Поэтапно, к уже имеющимся, подключаются новые мощности. Когда здесь впервые заработали фонари освещения — я увидел улыбки на лицах людей, и это стало лучшей наградой за проделанную работу", — поделился своими эмоциями Евгений Клевакин. Он также отметил, что вопрос удалось решить благодаря поддержки "КуйбышевАзота", который в очередной раз проявил активное участие в жизни Тольятти, помогая делать город удобнее и безопаснее.