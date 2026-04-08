Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с участниками программы "Время героев"

В среду, 8 апреля, в правительстве Самарской области состоялась встреча губернатора Вячеслава Федорищева с участниками образовательной программы "Время героев", реализуемой по поручению президента России Владимира Путина.

Ключевой темой стала интеграция ветеранов специальной военной операции в систему государственного и муниципального управления, а также реализация их проектов на территории региона.

Обращаясь к участникам федеральной программы, руководитель области подчеркнул, что они служат примером для многих возвращающихся бойцов, и важно правильно выстроить работу, чтобы каждый из них сразу находил применение в гражданской жизни, возможно, даже в новом для себя направлении.

Программа "Время героев" нацелена на подготовку высококвалифицированных, компетентных управленцев из числа участников и ветеранов СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти.

"Каждый участник СВО прошел большой путь — путь служения своей стране. Каждый ветеран — представитель элитарного корпуса, корпуса защитников нашей страны. И наша задача, чтобы каждый получил возможность реализации своего потенциала и опыта. Именно поэтому ветераны специальной военной операции, прошедшие обучение по программе "Время героев", а также по нашей региональной программе "Школа героев", должны интегрироваться в систему управления, в различные ветви власти", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Как отметил глава региона, эта работа требует не только академических знаний и практического опыта, но еще и смелости, воли, психологической и моральной устойчивости. "И все эти качества есть у наших героев. Поэтому в Самарской области мы назначаем на ответственные, руководящие должности ветеранов СВО", — дополнил он.

Один из таких примеров — Герой Российской Федерации, обучающийся по президентской кадровой программе "Время героев", участник встречи с губернатором — Андрей Еремин. В текущем году он был назначен на должность заместителя министра молодежной политики Самарской области.

В ходе встречи Андрей Еремин поблагодарил главу региона и команду областного правительства за поддержку "на новом поприще — в гражданской сфере деятельности".

"Вы выбрали очень важное направление — патриотическое воспитание в рамках молодежной политики. Вообще, молодежная политика является одним из краеугольных камней, на которых строится социально-экономическое развитие: все, что мы делаем, так или иначе направлено на повышение качества жизни наших граждан и, особенно, на подрастающее поколение. Поэтому фронт работы у вас серьезный", — резюмировал Вячеслав Федорищев, пожелав продолжать работу в заданном темпе. По его словам, предложения Андрея Еремина смогут усилить патриотическую работу в регионе.

Во встрече также приняли участие обучающиеся по программе "Время героев" — генеральный директор научно-производственного центра беспилотных авиационных систем "САМАРА" Константин Яшин и заместитель главы городского округа Самара Сергей Карасев. Они поделились с губернатором впечатлениями от прохождения обучения, рассказали о своих инициативах и проектах, которые планируют реализовать на самарской земле.

Константин Яшин отметил, что программа "Школа героев", инициированная главой региона, дает возможность ветеранам СВО реализовать свой потенциал. "Не все могут стать участниками программы "Время героев" — очень жесткий отбор, ограниченное количество мест. Нам с коллегами повезло", — пояснил он, выразив намерение делиться практиками и применять новые знания на благо Самарской области.

В настоящее время Константин Яшин является наставником в "Школе героев": оба потока региональной программы активно взаимодействуют. По информации руководителя, площадка научно-производственного центра стала одной из платформ, где принимают участников "Школы героев", реализуются проекты и обсуждаются новые варианты развития.

Со своей стороны, губернатор отметил, что центр по развитию беспилотных систем в Тольятти масштабировал свою деятельность с точки зрения разработки, производства и внедрения. "Вы как руководитель в полной мере обеспечили это развитие", — акцентировал Вячеслав Федорищев.

Сергей Карасев также выступает наставником для участников региональной программы. Он рассказал о помощи, оказываемой бойцам в зоне специальной военной операции. Отдельно остановился на работе с промышленными предприятиями в части трудоустройства ветеранов СВО. По словам заместителя главы Самары, необходимо четко понимать, как происходит трудоустройство возвращающихся бойцов, сколько рабочих мест. Также важно проводить ярмарки вакансий, обеспечивать ветеранов СВО с ограниченными возможностями здоровья рабочими местами, давая им возможность получить новую специальность и пройти переобучение.

Президентская программа "Время героев" стала ориентиром для запуска в Самарской области в 2024 году собственной кадровой программы "Школа героев". За это время обучение по ней прошли десятки военнослужащих. Только второй поток "Школы героев" объединил 40 ветеранов СВО. Президентская и региональная программы помогают ветеранам не только встраиваться в мирную жизнь, но и занимать государственные и муниципальные посты, участвовать в патриотическом воспитании молодежи и реализовывать себя в различных сферах.