ТКПП готовится к расширению производства

В 2024-2025 годах на Тольяттинском комбинате пищевых продуктов запустят вторую очередь. В перспективе предприятие планирует занять 8% российского рынка фасованного подсолнечного масла.

ТКПП - один из крупнейших заводов по производству масла в России. Он рассчитан на рафинацию, фасовку и переработку до 660 тыс. тонн в год масличных и зернобобовых культур: подсолнечника, сои, рапса, льна-кудряша.

Завод начал работу в сентябре 2023 года. С запуском предприятия в Тольятти появилось более 470 новых рабочих мест. Объем инвестиции в первый этап проекта достиг 15 млрд рублей.

ТКПП вносит весомый вклад в развитие экономики региона: завод активно сотрудничает с местными сельхозтоваропроизводителями, а еще продвигает свою продукцию на внешних рынках, усиливая экспортный потенциал Самарской области. Выгодное географическое положение комбината в перспективе позволит поставлять сырье по Волго-Донскому каналу, а также отгружать товары в страны Каспийского бассейна и Средиземноморья.

По информации министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, с запуском второй и третьей очередей производственные мощности компании будут увеличены больше, чем в два раза. "Планируется, что к 2028 году объемы выпуска ТКПП будут занимать долю 8% от общего производства фасованного подсолнечного масла в России, а сам завод станет сырьевой базой для предприятий пищевой, фармацевтической и микробиологической промышленности", - констатируют в ведомстве.

По информации министерства, запуск второй очереди завода должен состояться в 2024-2025 годах. Этот этап проекта предусматривает не только увеличение объема переработки, но и расширение мощностей по очистке и фасовке продукта. В дальнейшем также будет расти производственный оборот пищевых изолятов и концентратов растительных белков для создания растительных аналогов мясной и молочной продукции.

При этом увеличение штата ТКПП намечено уже на следующий год. Ожидается, что к началу 2024 года на комбинате будет работать более 700 человек.