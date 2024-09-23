ФНС и ОФК Банк взыщут с Гринкевича и Дормидонтова 296 млн руб. по долгам "Родника"

УФНС России по Самарской области и ПАО "ОФК Банк" стали правопреемниками ООО "СК Родник" по взысканию убытков с Вячеслава Дормидонтова и Александра Гринкевича на общую сумму 296 млн рублей.

Напомним, бывшего директора ООО СК "Родник" и депутата губернской думы Дормидонтова в числе других лиц привлекли к субсидиарной ответственности по долгам "Родника" и обязали возместить вместе с Александром Гринкевичем (ликвидатор АО "Актив", которое до ноября 2020 г. входило в состав собственников самарского комбината) 888,4 млн рублей. Большая часть суммы связана с безвозмездными договорами цессии, заключенными накануне банкротства. Тогда "Родник" уступил "Активу" права требования в размере 827,4 млн руб. за поставленную продукцию. Суды пришли к выводу, что эти сделки были направлены на вывод имущества.

Позже депутат губдумы просил сократить сумму взыскания до 236,9 млн руб., но арбитраж отказал в пересмотре дела.

В связи с претензиями "Родника" Вячеслав Дормидонтов открыл процедуру своего банкротства. В июле ООО СК "Родник" включился в число кредиторов депутата с суммой 888,4 млн рублей.

УФНС России по Самарской области и ПАО "ОФК Банк" решили самостоятельно возвращать причитающиеся им деньги и запустили процесс по замене взыскателя убытков с Дормидонтова и Гринкевича. Суммы рассчитали исходят из своей доли требований в реестре кредиторов. Суд удовлетворил заявления юрлиц и теперь налоговики вправе взыскать с депутата и Александра Гринкевича 146,5 млн руб., а ОФК Банк может требовать с них 149,5 млн рублей.

Позже арбитраж рассмотрит заявления банка и ФНС России о замене взыскателя по обязательствам бывшего директора ООО СК "Родник" Павла Сметаны и подконтрольных ему ООО "РегионБизнесКонтакт", ООО "Кристалл-Лефортово". Их субсидиарная ответственность перед заявителями оценивается в 809,2 млн руб. и 814,9 млн рублей.