ПК "Родник" столкнулся с финансовыми трудностями из-за банкротства предшественника

ФНС не удалось заблокировать работу ООО Поволжский комбинат "Родник" в рамках дела о банкротстве одноименного общества, однако действия налоговиков серьезно пошатнули финансовое положение действующего комбината.

В ПК "Родник" фиксируют резкое снижение объема банковских гарантий, обеспечивающих закупку спирта. В частности, Поволжский комбинат еще в апреле получил письма от ПАО "Росбанк" и ПАО "Совкомбанк" о прекращении выдачи банковских гарантий. Кроме того, сама информация о привлечении к субсидиарной ответственности привела к тому, что банки отнесли действующий "Родник" к клиентам "с высоким риском неисполнения обязательств перед кредитными учреждениями".

Напомним, ПК "Родник" появилось накануне банкротства ООО "СК "Родник" по тому же адресу ул. Ветлянская, 50. Обе компании аффилированы депутату губдумы Александру Милееву. ФНС России добивается субсидиарной ответственности ПК "Родник" и бенефициаров банкрота. В феврале 2022 г. по требованию налоговиков на имущество и деньги ООО "ПромТех" (на компанию зарегистрирована недвижимость комбината) был наложен арест, но вскоре его сняли.

О последствиях обеспечительных мер стало известно при недавнем рассмотрении апелляционной жалобы ФНС, которая требовала запретить сделки с имуществом завода. Фискалы указали, что ПК "Родник" уже заложил оборудование стоимостью более 150 млн рублей.

"В условиях наложения ареста на имущество, как указывает ответчик по обособленному спору, ООО "Поволжский комбинат "Родник" вынуждено было останавливать производственную деятельность и не имело возможности исполнять обязательства по договорам поставки готовой продукции. В отсутствие производственной деятельности у общества отсутствовала фактическая возможность уплачивать акцизы и другие налоги, выплачивать заработную плату, а также делать отчисления во внебюджетные фонды", - говорится в постановлении 11-го арбитражного апелляционного суда.

В итоге апелляция отказала в наложении обеспечительных мер на ПК "Родник".