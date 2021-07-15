Суд заблокировал сделки Александра Милеева

Арбитражный суд запретил Александру Милееву совершать регистрационные действия в ГИБДД МВД РФ, Росреестре, ГИМС МЧС России, Ростехнадзоре и лицензионно-разрешительном отделе Росгвардии.

Напомним, его и других контролирующих ООО Самарский комбинат "Родник" лиц привлекают к субсидиарной ответственности на 3,67 млрд руб. в рамках банкротства водочного завода. Также обеспечительные меры наложены на мать Милеева — Любовь Милееву и бывшего директора "Родника" Вячеслава Дормидонтова.

Инициатор банкротства предприятия — ООО "Промышленные технологии" — тоже попало под ограничительные меры. Это связано с информацией о возможной продаже завода. "Промышленным технологиям" запрещено регистрировать действия в отношении движимого и недвижимого имущества. Как рассказывал в интервью Волга Ньюс экс-директор самарского завода и ГК "Кристалл-Лефортово" Павел Сметана, ООО "Промышленные технологии" является фактическим владельцем недвижимого имущества "Родника". Компания также подконтрольна Александру Милееву.