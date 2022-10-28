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Суды Происшествия

Суд разбирается в обстоятельствах смерти женщины после нападения собак в Волжском районе

САМАРА. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд Волжского района Самарской области рассматривает иск к чиновникам из-за гибели женщины после нападения бродячих животных. Ранее Следственный комитет также возбудил уголовное дело по статье "Халатность".

Напомним, трагедия произошла в мкр Южный Город. 64-летняя Зинаида Смехнова жила на ул. Луговой, 17. Женщина любила гулять днем в полях рядом с домом - там свежий воздух. К середине мая наступила жара, и пенсионерка стала выходить гулять пораньше, часов в семь-восемь, когда еще прохладно.

"19 мая 2021 г. в 7:40 мне с маминого номера позвонила незнакомая женщина. Она сказала, что нашла маму в поле растерзанную собаками. Она говорила, что мама в очень плохом состоянии и чтобы я скорее приехала", - рассказывала жительница Южного Города Ирина Полякова.

Пострадавшую женщину обнаружила находившаяся на конной прогулке Ольга. Она говорила, что увидела в поле свору агрессивных собак и заметила, что они кого-то окружили. Сначала подумала, что животные загрызли домашнюю собаку, но, поравнявшись с псами, услышала человеческий стон. Ольга бросилась к своре, собаки испугались лошади и убежали вдаль, в поля.

"Зрелище было очень страшное. Я увидела женщину. - она была вся окровавлена, у нее был снят скальп, разодрана одежда, местами не было кожи. Но она была в сознании", - вспоминала Ольга.

Через несколько минут на место трагедии прибыли медики. Зинаиду госпитализировали. У нее было множество инфицированных рвано-укушенных ран головы, шеи, тела и конечностей. Женщина скончалась.

Уголовное дело возбудили сначала по статье "Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности", потом - по статье "Халатность". Предполагалось, что произошло следующее. На торги для отлова животных никто не заявился (возможно, из-за невыгодных условий). А новых торгов чиновники не объявили. В период расследования к дисциплинарной ответственности привлекли специалиста отдела ЖКХ муниципального бюджетного учреждения "Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства" Волжского района по фамилии Кузнецов. Кроме того, прокуратура ставила вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности замглавы Волжского района, который курировал деятельность МУП "УГЖКХ", Басова. Но Басова уволили. Также известно, что уже после трагедии жители Южного города не раз жаловались на бродячих собак.

На текущей неделе появилась информация о возможной приостановке расследования. Но в СУ СКР по Самарской области пояснили, что уголовное дело по статье "Халатность" находится в производстве.

Тем временем суд Волжского района Самарской области рассматривает иск близких Зинаиды к райадминистрации. По информации суда, на текущей неделе третьим лицом привлекли в процесс администрацию сельского поселения Лопатино. Потерпевшие требуют от чиновников компенсации морального вреда. Но сотрудники администрации иска не признавали.

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Последние комментарии

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Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.

Ася Ф 23 сентября 2022 13:15 В Кошках мужчина, убивший котенка, остался безнаказанным

П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?

Alexey Isaev 28 марта 2022 14:02 Cуд назначил штраф самарскому преподавателю за мелкие взятки и служебные подлоги

В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это

Злыдень Злыдней 06 ноября 2021 03:59 Водитель Toyota Land Cruiser, устроивший дорожную разборку с грабежом, получил условный срок

Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.

МалинаРоза М 27 октября 2021 06:49 Облсуд не может начать процесс по делу об убийствах сирот из-за квартир

Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.

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