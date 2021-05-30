Делом о нападении стаи собак на женщину в Южном Городе занялась адвокат

Адвокат пострадавшей от нападения бродячих собак в Южном Городе Елена Ларина ищет людей, которые писали жалобы на бесконтрольное передвижение бродячих собак и нападения на людей.

"Для моей доверительницы и ее семьи это, безусловно, страшная трагедия, они потеряли любимую маму и бабушку. 25 мая 2021 года по просьбе моей доверительницы (дочери погибшей) я на своей странице в социальной сети Инстаграм разместила пост. Его цель — понять, насколько остра стояла проблема с безнадзорными животными в мкр Южный Город и проводилась ли какая-то работа по обращениям граждан", — рассказала Волга Ньюс Елена Ларина.

За последние три дня, по словам адвоката, поступило огромное количество жалоб, только к некоторым из них были приложены ответы. "Очень многие жители жалуются, что даже не получали ответы на свои обращения и говорят, что опасаются за своих детей, которых им неоднократно приходилось спасать от бездомных собак по дороге в школу или детский сад, — рассказала Елена. — После этой трагедии жители микрорайона всерьез обеспокоены за свою безопасность. Но должна отметить, что не все из них боятся именно бродячих собак, многие из жителей боятся зоозащитников, которых, по словам местных жителей, на территории "Южного Города" очень много. Не знаю, кто и с какой целью дезинформирует население и говорит, что собаки, которые напали на погибшую, имеют хозяина. Полагаю, с целью отвлечения внимания от реальных виновников произошедшей трагедии. Надеемся, следственные органы установят лицо, которое впоследствии понесет ответственность за нападение бездомных животных, в результате которого умер человек".

Также Елена Ларина высказала свое мнение об отношении к ситуации некоторых людей: "Удивляет меня и циничность многих людей, которые называли эту новость "фейком" и даже обвиняли во всем маму моей доверительницы, которая погибла.

На мой взгляд, проблема куда глубже, чем несвоевременная организация отлова собак. Давайте говорить откровенно, закон 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" далеко не совершенен. От того, что собаку простерилизовали и повесили на ухо бирку и возвратили в прежнее место обитания, клыки и голод никуда не пропали.

Ввиду того что я занимаюсь сейчас этим делом, я углубилась в изучение данного вопроса и должна отметить, что проблема безнадзорных животных актуальна для многих регионов России. Я ужаснулась, когда обозревала кадры увечий, которые были нанесены пострадавшим от нападения бездомных собак. Полагаю, это проблема должна решаться на законодательном уровне. Я не призываю к жестокости, но в то же время считаю, что недопустимо ставить жизнь человека в зависимость от настроения бродячих собак!"

Отправить копии документов или фотографии хорошего качества с обращениями можно по телефону 89279055010 (все мессенджеры) или на почту info@advokat-larina.ru.