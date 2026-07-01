Над Самарской областью сбили украинские беспилотники

В среду, 1 июля, над Самарской областью были уничтожены беспилотники ВСУ, сообщает Минобороны РФ. Их число не указывается.
Режим беспилотной опасности в регионе был объявлен в 04:39. Отбой - 9:40.
Всего за ночь дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 179 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Тверской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Ставропольского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
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Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
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