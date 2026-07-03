Спасатели Жигулевска эвакуировали с воды женщину и ребенка

В четверг, 2 июля, спасатели Поисково-спасательного отряда города Жигулевск на спасательном катере эвакуировали с воды на берег женщину с ребенком, сообщает региональная ПСС.

Отдыхающие катались на сапборде на Волге около острова Копылова рядом с базой отдыха "Лада". Они не рассчитали свои силы и их отнесло течением. В 13:40 на помощь вышел спасательный катер. В 14:20 Спасенных благополучно доставили до берега. Медицинская помощь не потребовалась.