ОНФ: жители села Богатое оплачивают УК несуществующие услуги

Народный фронт обратил внимание на ситуацию с управляющей компанией "Железнодорожная", на которую массово жалуются жители села Богатое.

Сообщается, что до 2024 г. жители многоквартирных домов в селе выбирали непосредственный способ управления, однако выяснилось, что документы, необходимые для его осуществления, не были загружены в ГИС ЖКХ. Из-за этого возникла необходимость назначить управляющую компанию, которой стала УК "Железнодорожная" из Самары.

"До сих пор УК ни разу не собирала собственников и так и не начала работу ни в одном из 58 домов: подвалы затоплены, отсутствуют уборщики, коммуникации меняют сами жители. При этом квитанции об оплате услуг приходят регулярно, по повышенному тарифу — 25,96 рублей за квадратный метр. Оплачивать их собственники отказываются. Они уже обращались в администрацию района, но так и не смогли получить ответы", — указывается в сообщении Народного фронта.

Общественная организация обратилась к администрации района для проведения встречи жителей с представителями УК и определения последующих действий собственников.