ОНФ: жители села Богатое оплачивают УК несуществующие услуги

Народный фронт обратил внимание на ситуацию с управляющей компанией "Железнодорожная", на которую массово жалуются жители села Богатое.
Сообщается, что до 2024 г. жители многоквартирных домов в селе выбирали непосредственный способ управления, однако выяснилось, что документы, необходимые для его осуществления, не были загружены в ГИС ЖКХ. Из-за этого возникла необходимость назначить управляющую компанию, которой стала УК "Железнодорожная" из Самары.
"До сих пор УК ни разу не собирала собственников и так и не начала работу ни в одном из 58 домов: подвалы затоплены, отсутствуют уборщики, коммуникации меняют сами жители. При этом квитанции об оплате услуг приходят регулярно, по повышенному тарифу — 25,96 рублей за квадратный метр. Оплачивать их собственники отказываются. Они уже обращались в администрацию района, но так и не смогли получить ответы", — указывается в сообщении Народного фронта.
Общественная организация обратилась к администрации района для проведения встречи жителей с представителями УК и определения последующих действий собственников.
Последние комментарии
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!