На очистку берегов рек Волги Самары и Татьянки выделили 18 млн рублей

Департамент городского хозяйства и экологии Самары подыскивает подрядчика, который выполнит работы по очистке береговых полос реки Волги (правый, левый берег), реки Самара, реки Татьянка и прочих водных объектов и организует централизованный сброс и вывоз отходов в неорганизованных местах массового отдыха населения (установит бункеры-накопители на левом берегу Волги).

Начальная цена контракта — 18 млн рублей. Подрядчика должны определить после 22 марта. Приступить к работам нужно с 20 апреля. На правом берегу Волги завершить их надо до 30 сентября, на левом берегу — до 31 октября 2023 г.

Всего планируется установить 19 сборно-разборных контейнерных площадок, включающих 115 контейнеров объемом 0,75 кубометров, а также 30 металлических контейнеров объемом 1,1 кубометра.