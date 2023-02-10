На очистку берегов рек Волги Самары и Татьянки выделили 18 млн рублей

Департамент городского хозяйства и экологии Самары подыскивает подрядчика, который выполнит работы по очистке береговых полос реки Волги (правый, левый берег), реки Самара, реки Татьянка и прочих водных объектов и организует централизованный сброс и вывоз отходов в неорганизованных местах массового отдыха населения (установит бункеры-накопители на левом берегу Волги).
Начальная цена контракта — 18 млн рублей. Подрядчика должны определить после 22 марта. Приступить к работам нужно с 20 апреля. На правом берегу Волги завершить их надо до 30 сентября, на левом берегу — до 31 октября 2023 г.
Всего планируется установить 19 сборно-разборных контейнерных площадок, включающих 115 контейнеров объемом 0,75 кубометров, а также 30 металлических контейнеров объемом 1,1 кубометра.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!