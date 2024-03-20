"Гранд дил" второй год подряд выигрывает подряд по очистке берегов Волги, Самары и Татьянки

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Департамент городского хозяйства и экологии Самары определился с подрядчиком, который выполнит работы по очистке береговых полос рек Волга, Самара, Татьянка и прочих водных объектов и организует централизованный сброс и вывоз отходов в неорганизованных местах массового отдыха (установит бункеры-накопители на левом берегу Волги).