Самарский облсуд оставил без изменения приговор бывшему замминистра здравоохранения региона

В пятницу, 6 сентября, апелляционная инстанция Самарского облсуда рассмотрела жалобы на приговор Октябрьского районного суда, вынесенный бывшему замминистра здравоохранения региона Асланбеку Майрамукаеву. Информацию об этом корреспонденту Волга Ньюс подтвердили в облсуде.

Напомним, Майрамукаева признали виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, в 2022 г. он потребовал от директора ООО "ДМ-Групп" "откат" 15 млн руб. за заключение договоров на поставку медицинского оборудования на общую сумму более 147 млн рублей. Деньги передавали частями по 8 млн и 7 млн рублей. Вторую часть бизнесмен отдавал уже под надзором ФСБ. Чиновника задержали в начале августа 2023 года.

Майрамукаева приговорили к девяти с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также ему назначили штраф 45 млн руб. и на шесть лет запретили занимать должности в органах государственной власти.

Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в Самарском облсуде, приговор Октябрьского районного суда обжаловали адвокаты. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменения. Теперь он считается вступившим в силу. У сторон есть право обжаловать вынесенные судебные акты в судах вышестоящих инстанций.