16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарский облсуд оставил без изменения приговор бывшему замминистра здравоохранения региона Дело группировки "лидера молодежи" Адама Кучиева могут пересмотреть в Самаре В апелляции начинают пересматривать приговор сыну замминистра МВД Зубову Облсуд пересмотрит дело депутата из Самары о пропаже десятков миллионов рублей Судью, избившего ребенка на турнире, оштрафовали на 20 тыс. рублей

Суды Происшествия

Самарский облсуд оставил без изменения приговор бывшему замминистра здравоохранения региона

САМАРА. 6 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 37
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 6 сентября, апелляционная инстанция Самарского облсуда рассмотрела жалобы на приговор Октябрьского районного суда, вынесенный бывшему замминистра здравоохранения региона Асланбеку Майрамукаеву. Информацию об этом корреспонденту Волга Ньюс подтвердили в облсуде.

Фото: Прокуратура Самарской области

Напомним, Майрамукаева признали виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, в 2022 г. он потребовал от директора ООО "ДМ-Групп" "откат" 15 млн руб. за заключение договоров на поставку медицинского оборудования на общую сумму более 147 млн рублей. Деньги передавали частями по 8 млн и 7 млн рублей. Вторую часть бизнесмен отдавал уже под надзором ФСБ. Чиновника задержали в начале августа 2023 года.

Майрамукаева приговорили к девяти с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также ему назначили штраф 45 млн руб. и на шесть лет запретили занимать должности в органах государственной власти.

Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в Самарском облсуде, приговор Октябрьского районного суда обжаловали адвокаты. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменения. Теперь он считается вступившим в силу. У сторон есть право обжаловать вынесенные судебные акты в судах вышестоящих инстанций.

Гид потребителя

Последние комментарии

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:54 Вадиму Егиазарову изменили условный срок на реальный

Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 15:01 Осужденные не смогли оспорить приговор за нападение на Айвара Кинжабаева

Маловато судья оценили такой беспредел...

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6