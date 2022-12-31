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Инвестиции Экономическая политика

"РегионЭкология" хочет построить еще три комплекса по обращению с ТКО за 4 млрд рублей

САМАРА. 31 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "РегионЭкология" обратилось в министерство экономического развития и инвестиций Самарской области с предложением о заключении трех концессионных соглашений на создание трех многофункциональных комплексов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Информация раскрыта на портале Главного управления торгов региона.

Комплексы могут появиться в Сергиевском, Кинель-Черкасском и Хворостянском районах.

Сергиевский комплекс ТКО предлагается построить за 1,2 млрд руб., из которых 473 млн "РегионЭкология" планирует получить из областного бюджета. Проект в Кинель-Черкасском районе обойдется в 1,7 млрд руб., в том числе 670 млн из бюджета региона. Хворостянский потребует вложения 1 млрд руб., 337 млн из которых из облбюджета.

Заявки о готовности участвовать в конкурсе будут рассмотрены в феврале 2023 года.

Напомним, ранее "РегионЭкология" предложило построить комплекс по обращению с ТКО на территории Большечерниговского района стоимостью более 1,2 млрд руб. (483 млн руб. из областного бюджета).

ООО "РегионЭкология" было учреждено в апреле 2022 г. и зарегистрировано в Самаре по ул. Галактионовской, 191А. Директором выступает Иван Матвиенко. Компания на 100% принадлежит ООО "ТЭКомфорт", которое также выступает учредителем ООО "Красноярская ТЭК". Гендиректором "ТЭКомфорт" является Борис Свежинцев, ему же принадлежит доля в компании в 99%. Еще 1% у Игоря Ефремова, владельца ООО "КСК г. Отрадного".

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