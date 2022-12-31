"РегионЭкология" хочет построить еще три комплекса по обращению с ТКО за 4 млрд рублей

ООО "РегионЭкология" обратилось в министерство экономического развития и инвестиций Самарской области с предложением о заключении трех концессионных соглашений на создание трех многофункциональных комплексов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Информация раскрыта на портале Главного управления торгов региона.
Комплексы могут появиться в Сергиевском, Кинель-Черкасском и Хворостянском районах.
Сергиевский комплекс ТКО предлагается построить за 1,2 млрд руб., из которых 473 млн "РегионЭкология" планирует получить из областного бюджета. Проект в Кинель-Черкасском районе обойдется в 1,7 млрд руб., в том числе 670 млн из бюджета региона. Хворостянский потребует вложения 1 млрд руб., 337 млн из которых из облбюджета.
Заявки о готовности участвовать в конкурсе будут рассмотрены в феврале 2023 года.
Напомним, ранее "РегионЭкология" предложило построить комплекс по обращению с ТКО на территории Большечерниговского района стоимостью более 1,2 млрд руб. (483 млн руб. из областного бюджета).
ООО "РегионЭкология" было учреждено в апреле 2022 г. и зарегистрировано в Самаре по ул. Галактионовской, 191А. Директором выступает Иван Матвиенко. Компания на 100% принадлежит ООО "ТЭКомфорт", которое также выступает учредителем ООО "Красноярская ТЭК". Гендиректором "ТЭКомфорт" является Борис Свежинцев, ему же принадлежит доля в компании в 99%. Еще 1% у Игоря Ефремова, владельца ООО "КСК г. Отрадного".
Последние комментарии
Дорого яичко!
Здравствуйте! Отчего такой разный подход к производству пищевой и непищевой продукции, полимерОВ и макарОН (не макаронОВ)☺? "В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр"
это было бы очень кстати, а то жители города постоянно травятся выбросами серной кислоты местным предприятием "ПРОМСИНТЕЗ"... Изобретут новейшие датчики загрязнения экологии города или фильтрующие элементы, или что-то ещё полезное и нужное для всех людей России и мира )))
А жителей спросили, нужен ли им этот завод? Во-первых, как обычно пострадает экология, которая и так "никакая". Во-вторых, зарплата всё равно будет несерьёзная (тысяч 15), и большинство жителей будут всё равно продолжать ездить в Самару на заработки...Вот почему они в Челябинске не расширяются? Там что, безработицу искоренили, нет дефицита рабочих мест?
На подготовку региона? Аффтор—перекрестись! Кроме Самары ЧМ-2018 по капиталовложениям ни один населённый пункт не затронет. Да и в Самаре соорудят дай Бог десятую часть из радужных ньювасюковских обещаний Колывана