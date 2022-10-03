Мусороперерабатывающий комплекс в Большой Черниговке хочет построить "РегионЭкология"

Многофункциональный комплекс по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Большечерниговского муниципального района Самарской области может быть построен в рамках государственно-частного партнерства. Информация о приеме заявок на участие в конкурсе размещена на портале главного управления торгов региона в четверг, 28 сентября.
Строительство комплекса запланировано в рамках реализации мероприятий нацпроекта "Экология" на территории губернии, а также областной программы по совершенствованию обращения с отходами на 2018-22 годы. Срок подачи заявок истекает 14 ноября 2022 года.
Пока на конкурс заявился только один участник — компания "РегионЭкология" обратилась с предложением о заключении концессионного соглашения в областное министерство экономического развития и инвестиций в июне этого года.
Согласно предложению, общая стоимость объекта составит более 1,2 млрд рублей. Из них 483 млн руб. — это средства так называемого капитального гранта, которые будут выделены в порядке софинансирования из областного бюджета. Оставшиеся средства концедент обязуется вложить в создание объекта в течение двух лет.
Строительство комплекса будет проходить в два этапа: сначала появится станция обработки отходов с функцией выделения полезных фракций и дальнейшей транспортировкой балластных фракций на объект захоронения. Мощность станции обработки отходов, в том числе ТКО, составит 30 тыс. тонн в год.
На втором этапе планируется создать полигон захоронения отходов IV и V классов опасности, в том числе после предварительной сортировки на станции обработки отходов, включая ТКО. Мощность полигона составит 27 тыс. тонн в год.
Размещаться комплекс будет примерно в трех километрах северо-восточнее Большой Черниговки.
ООО "РегионЭкология" было учреждено в апреле 2022 г. и зарегистрировано в Самаре по ул. Галактионовской, 191А.Директором выступает Иван Матвиенко. Компания на 100% принадлежит ООО "ТЭКомфорт", которое также выступает учредителем ООО "Красноярская ТЭК". Гендиректором "ТЭКомфорт" является Борис Свежинцев, ему же принадлежит доля в компании в 99%. Еще 1% у Игоря Ефремова, владельца ООО "КСК г. Отрадного".
Последние комментарии
С меня и моей семьи этот весёлый регоператор пытается получить за свои "услуги" в 6 раз больше, чем фактически мы производим мусора. Продолжаем судиться, деньги они получат только через суд. Если смогут получить за прошедший период, за следующий придется так же получать через суд. Вся эта затея - чистейшей воды узаконенная коррупция и произвол. Офшорная затея для доения народа. Желаем этой "компании" обанкротиться и уступить место реальным людям с небандитскими понятиями и совестью.
Наглости хватает судиться.
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие