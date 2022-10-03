Мусороперерабатывающий комплекс в Большой Черниговке хочет построить "РегионЭкология"

Многофункциональный комплекс по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Большечерниговского муниципального района Самарской области может быть построен в рамках государственно-частного партнерства. Информация о приеме заявок на участие в конкурсе размещена на портале главного управления торгов региона в четверг, 28 сентября.

Строительство комплекса запланировано в рамках реализации мероприятий нацпроекта "Экология" на территории губернии, а также областной программы по совершенствованию обращения с отходами на 2018-22 годы. Срок подачи заявок истекает 14 ноября 2022 года.

Пока на конкурс заявился только один участник — компания "РегионЭкология" обратилась с предложением о заключении концессионного соглашения в областное министерство экономического развития и инвестиций в июне этого года.

Согласно предложению, общая стоимость объекта составит более 1,2 млрд рублей. Из них 483 млн руб. — это средства так называемого капитального гранта, которые будут выделены в порядке софинансирования из областного бюджета. Оставшиеся средства концедент обязуется вложить в создание объекта в течение двух лет.

Строительство комплекса будет проходить в два этапа: сначала появится станция обработки отходов с функцией выделения полезных фракций и дальнейшей транспортировкой балластных фракций на объект захоронения. Мощность станции обработки отходов, в том числе ТКО, составит 30 тыс. тонн в год.

На втором этапе планируется создать полигон захоронения отходов IV и V классов опасности, в том числе после предварительной сортировки на станции обработки отходов, включая ТКО. Мощность полигона составит 27 тыс. тонн в год.

Размещаться комплекс будет примерно в трех километрах северо-восточнее Большой Черниговки.

ООО "РегионЭкология" было учреждено в апреле 2022 г. и зарегистрировано в Самаре по ул. Галактионовской, 191А.Директором выступает Иван Матвиенко. Компания на 100% принадлежит ООО "ТЭКомфорт", которое также выступает учредителем ООО "Красноярская ТЭК". Гендиректором "ТЭКомфорт" является Борис Свежинцев, ему же принадлежит доля в компании в 99%. Еще 1% у Игоря Ефремова, владельца ООО "КСК г. Отрадного".