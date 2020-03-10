На месте бывшей табачной фабрики в Самаре откроют ТРЦ "Гелиос"

Собственники бывшей табачной фабрики "Самарская" на ул. Авроры, 140 определились с концепцией торгово-развлекательного комплекса, который планируют открыть на ее площадке, сообщает "Самарское обозрение".

Напомним, сейчас на этой территории находится недострой ТРЦ. В 2005 г. собственники площадки презентовали проект с рабочим названием "Бристоль". Общая площадь трехэтажного комплекса вместе с парковкой на 2200 машин должна была превысить 30 тыс. кв. м. По задумке разработчиков проекта, в центре планировалось обеспечить сочетание торговых и офисных площадей с развлекательной зоной, под которую хотели отдать порядка 6,5 тыс. кв. м. Проект хотели завершить к 2007 году, но воплотить планы к назначенному сроку не удалось.

Первые сообщения о возрождении проекта появились во второй половине февраля 2020 года. Тогда застройщику выдали разрешение на строительные работы. Вести строительство будет ООО "Коммерческая фирма "Аттис".

По информации источника "Самарского обозрения", собственники отказались от прежней конфигурации объекта и названия. В новой версии проекта ТРЦ получил название "Гелиос", а его общая площадь составит более 40 тыс. кв. м. Из них 24 тыс. кв. м отведут под арендуемые торговые площади. О парковке на две тысячи мест речи также больше не идет — у "Гелиоса" будет подземный кровельный паркинг и открытая парковка общей емкостью в 449 машиномест.

В качестве основного якорного арендатора в "Гелиос" хотят привлечь оператора одной из крупных сетей супермаркетов, уже действующих на территории области. Кроме этого проектом предусмотрены кинотеатр и развлекательный центр, а также крупные магазины спорттоваров, товаров для детей и фитнес-центр. Но главную ставку в вопросе возможных арендаторов владельцы "Гелиоса" делают на магазины одежды — больше половины площадок для ритейла собираются отдать именно под них.

Сейчас обсуждается стратегия развития ТРЦ. "Потенциальная стратегия — произвести необходимые работы для ввода здания в эксплуатацию и коммерческого запуска первого этажа и части третьего этажа. В дальнейшем по мере раскрутки объекта возможно доинвестировать в запуск площадей второго этажа и реконструкции кровли под площади фитнеса", — сообщает источник издания, знакомый с проектом.

ООО "Коммерческая фирма "Аттис" зарегистрировано в Самаре в ноябре 1993 года. Основной вид деятельности — оптовая торговля неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями. Владельцы — зарегистрированная на Кипре компания "Редстарт Лимитед" (71,42%), Владимир Рябушкин (28,58%). Руководитель — Владимир Рябушкин. Компания аффилирована депутату губернской думы Александру Милееву.