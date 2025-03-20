Глава СК вновь заинтересовался делом нападения мигрантов на депутата Сергея Турусина

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал повторный доклад по уголовному делу о нападении мигрантов на депутата Кировского райсовета Самары Сергея Турусина.

Напомним, в январе жительница Самары, увидев, как в холле общежития на Заводском шоссе три азербайджанца избивают мужчину, вызвала "скорую помощь", а та — полицию. Правоохранители, в свою очередь, посоветовали женщине скрыться на ночь от нападавших, которые "могут отомстить". Тогда очевидица событий позвонила знакомому — депутату Кировского райсовета Самары Сергею Турусину. Депутат приехал и попытался ее увезти, но зачинщики конфликта окружили машину депутата, разбили стекла и тыкали внутрь ножами. Турусин в ответ выстрелил из травматического пистолета.

Мигрантов арестовали. Они стали фигурантами нескольких уголовных дел. После судебного заседания по делу о нападении на депутата родственница одного из обвиняемых набросилась на девушку, которую в момент конфликта защищал Турусин. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, а на нападавшую возбудили уголовное дело по статьям "Хулиганство", "Принуждение свидетеля к уклонению от дачи показаний, соединенное с причинением вреда здоровью".

В марте стало известно, что арестованный сел в СИЗО по паспорту своего брата, что привело к критике в адрес правоохранительной и судебной систем.

В четверг, 20 марта, Александр Бастрыкин затребовал повторный доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах, а также по всем озвученным в публичном пространстве доводам.

Исполнение поручения, а также ход расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщает пресс-служба СледКома.