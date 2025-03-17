16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Не того арестовали: в деле избитого депутата Сергея Турусина появились новые подробности В Сызрани задержали "сладкоежку", похитившего 93 плитки шоколада и несколько банок кофе В Самаре бдительная женщина раскусила мошенников и сохранила свои деньги в безопасности В Самаре произошла ночная потасовка с оружием Доверчивая жительница Самары перевела мошенникам деньги, думая, что помогает своей маме

Преступления Происшествия

Не того арестовали: в деле избитого депутата Сергея Турусина появились новые подробности

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 83
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В истории, связанной с нападением азербайджанцев с ножами на депутата Кировского райсовета Самары Сергея Турусина, появился новый поворот: арестованный сел в СИЗО по паспорту своего брата. Об этом пишет депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев, отмечая, что ни в МВД, ни в СУ СК РФ, ни в суде не перепроверили реальную личность задержанного.

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

"Арестованный Мехман Ашуров сел в СИЗО по паспорту своего брата Руслана, — пишет Михаил Матвеев. —  Во всех материалах дела обвиняемым фигурирует Руслан Ашуров, хотя задержанный, как утверждает депутат Сергей Турусин, — его старший брат Мехман Ашуров".

Депутат Госдумы считает, что двух адвокатов задержанного (Баранова О.В. и Петров М.Б.), сестру задержанного Ашурову Сабину Сардар Кызы и сожительницу Мехмана Юрову Юлию следует привлечь по ст. 307 УК РФ за лжесвидетельствование.

"Отмечу, что на суде, где арестовывали Мехмана как Руслана присутствовали все три брата — и Мехман, и Руслан и Туран. И если первого привезли в автозаке, то двоих других кто-то пропускал по документам в суд. И значит Руслан проходил по чужому паспорту. И тоже лжесвидетельствовал, где его опрашивали. Не скажу, что Мехман и Руслан близнецы. Но, видимо, и судебным приставам, и судьям, и следователям, все азербайджанцы на одно лицо. Или там профнепригодность. Надеюсь, проверка покажет", — рассуждает он.

По данным Михаила Матвеева, причина подмены братьев объясняется просто: Мехман уже является трижды судимым (ст.111,158,161 УК РФ - тяжкие телесные, повлекшие смерть, кража, грабеж), не имеет гражданства РФ, семьи и постоянной регистрации, в то время как Руслан юридически не судим. Хотя, с оговоркой продолжает депутат, тот имеет две снятые судимости за кражи.

"Кроме того, Руслан имеет гражданство РФ, постоянную регистрацию и двух несовершеннолетних детей якобы "на иждивении". Но на самом деле он их бросил и уже три года не платит алименты, зато повесил на бывшую жену и тещу кредиты, по которым у них удерживают 50% зарплаты", — пишет он.

Напомним,  в январе жительница Самары, увидев, как в холле общежития на Заводском шоссе три азербайджанца избивают мужчину, вызвала "скорую помощь", а та — полицию. Правоохранители, в свою очередь, посоветовали женщине скрыться на ночь от нападавших, которые "могут отомстить". Тогда очевидица событий позвонила знакомому — депутату Кировского райсовета Самары Сергею Турусину. Депутат приехал и попытался ее увезти, но зачинщики конфликта окружили машину депутата, разбили стекла и тыкали внутрь ножами. Турусин в ответ выстрелил из травматического пистолета.

Фигурантам конфликта, которых задержали по подозрению в нападении на депутата, предъявили обвинение по нескольким уголовным статьям: "Хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия", "Угроза убийством", "Умышленное повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений". Задержанных (по данным Михаила Матвеева нападавшими являются Руслан Ашуров и Ильхам Мияни) заключили под стражу.

В феврале стало известно, что после судебного заседания по делу о нападении на депутата родственница одного из обвиняемых набросилась на девушку, которую в момент конфликта защищал Турусин. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, а на нападавшую возбудили уголовное дело по статьям "Хулиганство", "Принуждение свидетеля к уклонению от дачи показаний, соединенное с причинением вреда здоровью".

По данным СК РФ, напавшая женщина получила гражданство РФ в 2017 году.

Позже постановление о возбуждении уголовного дела отменили прокурор Самарского района и заместитель прокурора Самары. Теперь глава СК требует возбудить уголовное дело.

Ранее также под административную статью попал и сам Сергей Турусин. Его оштрафовали на 40 тыс. руб. за стрельбу в общественном месте. Также суд постановил конфисковать у него травматический пистолет. В связи с этим Александр Бастрыкин также ранее поручил доложить об установленных при расследовании обстоятельствах.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6