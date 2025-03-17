Не того арестовали: в деле избитого депутата Сергея Турусина появились новые подробности

В истории, связанной с нападением азербайджанцев с ножами на депутата Кировского райсовета Самары Сергея Турусина, появился новый поворот: арестованный сел в СИЗО по паспорту своего брата. Об этом пишет депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев, отмечая, что ни в МВД, ни в СУ СК РФ, ни в суде не перепроверили реальную личность задержанного.

"Арестованный Мехман Ашуров сел в СИЗО по паспорту своего брата Руслана, — пишет Михаил Матвеев. — Во всех материалах дела обвиняемым фигурирует Руслан Ашуров, хотя задержанный, как утверждает депутат Сергей Турусин, — его старший брат Мехман Ашуров".

Депутат Госдумы считает, что двух адвокатов задержанного (Баранова О.В. и Петров М.Б.), сестру задержанного Ашурову Сабину Сардар Кызы и сожительницу Мехмана Юрову Юлию следует привлечь по ст. 307 УК РФ за лжесвидетельствование.

"Отмечу, что на суде, где арестовывали Мехмана как Руслана присутствовали все три брата — и Мехман, и Руслан и Туран. И если первого привезли в автозаке, то двоих других кто-то пропускал по документам в суд. И значит Руслан проходил по чужому паспорту. И тоже лжесвидетельствовал, где его опрашивали. Не скажу, что Мехман и Руслан близнецы. Но, видимо, и судебным приставам, и судьям, и следователям, все азербайджанцы на одно лицо. Или там профнепригодность. Надеюсь, проверка покажет", — рассуждает он.

По данным Михаила Матвеева, причина подмены братьев объясняется просто: Мехман уже является трижды судимым (ст.111,158,161 УК РФ - тяжкие телесные, повлекшие смерть, кража, грабеж), не имеет гражданства РФ, семьи и постоянной регистрации, в то время как Руслан юридически не судим. Хотя, с оговоркой продолжает депутат, тот имеет две снятые судимости за кражи.

"Кроме того, Руслан имеет гражданство РФ, постоянную регистрацию и двух несовершеннолетних детей якобы "на иждивении". Но на самом деле он их бросил и уже три года не платит алименты, зато повесил на бывшую жену и тещу кредиты, по которым у них удерживают 50% зарплаты", — пишет он.

Напомним, в январе жительница Самары, увидев, как в холле общежития на Заводском шоссе три азербайджанца избивают мужчину, вызвала "скорую помощь", а та — полицию. Правоохранители, в свою очередь, посоветовали женщине скрыться на ночь от нападавших, которые "могут отомстить". Тогда очевидица событий позвонила знакомому — депутату Кировского райсовета Самары Сергею Турусину. Депутат приехал и попытался ее увезти, но зачинщики конфликта окружили машину депутата, разбили стекла и тыкали внутрь ножами. Турусин в ответ выстрелил из травматического пистолета.

Фигурантам конфликта, которых задержали по подозрению в нападении на депутата, предъявили обвинение по нескольким уголовным статьям: "Хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия", "Угроза убийством", "Умышленное повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений". Задержанных (по данным Михаила Матвеева нападавшими являются Руслан Ашуров и Ильхам Мияни) заключили под стражу.

В феврале стало известно, что после судебного заседания по делу о нападении на депутата родственница одного из обвиняемых набросилась на девушку, которую в момент конфликта защищал Турусин. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, а на нападавшую возбудили уголовное дело по статьям "Хулиганство", "Принуждение свидетеля к уклонению от дачи показаний, соединенное с причинением вреда здоровью".

По данным СК РФ, напавшая женщина получила гражданство РФ в 2017 году.

Позже постановление о возбуждении уголовного дела отменили прокурор Самарского района и заместитель прокурора Самары. Теперь глава СК требует возбудить уголовное дело.

Ранее также под административную статью попал и сам Сергей Турусин. Его оштрафовали на 40 тыс. руб. за стрельбу в общественном месте. Также суд постановил конфисковать у него травматический пистолет. В связи с этим Александр Бастрыкин также ранее поручил доложить об установленных при расследовании обстоятельствах.