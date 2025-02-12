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Преступления Происшествия

В Самаре заседание суда закончилось хулиганской потасовкой

САМАРА. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре возбудили уголовное дело по факту инцидента с хулиганством в суде. Об этом сообщает региональное СУ СК.

В соцсетях появилась информация о том, что после судебного заседания по делу о нападении на депутата родственница одного из обвиняемых набросилась на женщину. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

По данным СМИ, речь идет о заседании по апелляционной жалобе на арест некоего Руслана Ашурова — фигуранта уголовного дела о нападении на депутата Кировского райсовета Самары Сергея Турусина.

Напомним, инцидент на Заводском шоссе произошел в январе. По версии депутата Михаила Матвеева, местная жительница увидела, как в холле общежития три азербайджанца избивали местного мужчину, и вызвала "скорую помощь", а те — полицию. Приехавшие правоохранители посоветовали девушке уехать куда-нибудь на ночь, ибо люди, на которых она пожаловалась, могут попытаться отомстить ей. Самарчанка позвонила знакомому — депутату Кировского райсовета Самары Сергею Турусину. Тот приехал и попытался увезти девушку. Однако недовольные мужчины окружили машину депутата, разбили стекла и тыкали вовнутрь ножами. Турусин же в ответ выстрелил из травматического пистолета.

Тогда уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия"), ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством"), ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений").

Теперь же в суде на девушку, которую защищал Турусин, набросилась родственница арестованного. В связи с этим случаем возбудили уголовное дело по ст. 213 и 309 УК РФ ("Хулиганство"; "Принуждение свидетеля к уклонению от дачи показаний, соединенное с причинением вреда здоровью").

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ по Самарской области представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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