Главу СК РФ просят ужесточить обвинение подозреваемым в нападении на самарского депутата

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования дела о нападении на депутата в Самаре.

Внимание главы ведомства привлекло то, что в интернет при обсуждении обстоятельств нападения было высказано мнение, что установлены личности не всех участников конфликта, а также что статьи обвинения нужно переквалифицировать на более тяжкие.

Напомним, об инциденте на Заводском шоссе сообщил Михаил Матвеев. По его словам, местная жительница увидела, как три азербайджанца избивали в холле общежития местного мужчину, и вызвала "скорую помощь", а те — полицию. Приехавшие правоохранители посоветовали девушке уехать куда-нибудь на ночь, чтобы люди, на которых она пожаловалась, не попытались отомстить ей. Самарчанка позвонила знакомому — депутату Кировского райсовета Самары Сергею Турусину. Тот приехал и попытался увезти девушку. Однако недовольные мужчины окружили машину депутата, разбили стекла и тыкали вовнутрь ножами. Турусин же в ответ выстрелил из травматического пистолета.

Обвинение предъявили по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия"), ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством"), ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений"). Подозреваемых отправили под стражу.