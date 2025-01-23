Подозреваемым в нападении на самарского депутата предъявили обвинение по трем статьям

В Самаре предъявили обвинение двоим мужчинам, которых ранее задержали по подозрению в нападении на местного депутата. Об этом сообщает региональное СУ СК.
Напомним, об инциденте на Заводском шоссе сообщил Михаил Матвеев. По его словам, местная жительница увидела, как три азербайджанца избивали в холле общежития местного мужчину, и вызвала "скорую помощь", а те — полицию. Приехавшие правоохранители посоветовали девушке уехать куда-нибудь на ночь, чтобы люди, на которых она пожаловалась, не попытались отомстить ей. Самарчанка позвонила знакомому — депутату Кировского райсовета Самары Сергею Турусину. Тот приехал и попытался увезти девушку. Однако недовольные мужчины окружили машину депутата, разбили стекла и тыкали вовнутрь ножами. Тарусин же в ответ выстрелил из травматического пистолета.
Обвинение предъявили по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия"), ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством"), ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений").
Задержанных заключили под стражу.
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?