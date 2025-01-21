По подозрению в нападении на самарского депутата задержали двух человек

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании конфликта с участием депутата в Самаре.
Напомним, об инциденте на Заводском шоссе сообщил Михаил Матвеев. По его словам, местная жительница увидела, как три азербайджанца избивали в холле общежития местного мужчину, и вызвала "скорую помощь", а те - полицию. Приехавшие правоохранители посоветовали девушке уехать куда-нибудь на ночь, чтобы люди, на которых она пожаловалась, не попытались отомстить ей. Самарчанка позвонила знакомому - депутату Кировского райсовета Самары Сергею Турусину. Тот приехал и попытался увезти девушку. Однако недовольные мужчины окружили машину депутата, разбили стекла и тыкали вовнутрь ножами. Турусин же в ответ выстрелил из травматического пистолета.
По факту случившегося возбудили уголовное дело (ч. 2 ст. 213 УК РФ, "Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия").
Задержаны два участника конфликта, подозреваемых в нападении на депутата.
Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ по Самарской области А.Воеводину доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?