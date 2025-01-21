В Самаре возбудили уголовное дело по факту инцидента с участием депутата

В Самаре возбудили уголовное дело из-за потасовки, произошедшей 20 января, в которой участвовал депутат. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, Михаил Матвеев сообщил об инциденте на Заводском шоссе. По его словам, местная жительница увидела, как трое азербайджанцев избивали в холле общежития местного мужчину, и вызвала "скорую помощь", а те - полицию. Приехавшие правоохранители посоветовали девушке уехать куда-нибудь на ночь, чтобы люди, на которых она пожаловалась, не попытались отомстить ей. Самарчанка позвонила знакомому - депутату Кировского райсовета Самары Сергею Турусину. Тот приехал и попытался увезти девушку. Однако недовольные мужчины окружили машину депутата, разбили стекла и тыкали вовнутрь ножами. Турусин же в ответ выстрелил из травматического пистолета.

Теперь по факту случившегося возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 213 УК РФ, "Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия").

"В настоящее время все участники конфликта установлены, с ними работают следователи, проводятся необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшествия и причин конфликта", - отметили в СУ СК РФ по Самарской области.