В Самаре расследуют нападение на депутата

Депутат Госдумы Михаил Матвеев сообщил о нападении на депутата Кировского района Самары Сергея Турусина.

"В Самаре мигранты вновь напали на депутата, на этот раз с ножами. События развивались в Промышленном районе Самары вчера вечером. По словам депутата Кировского райсовета Самары Сергея Турусина, вечером ему позвонила знакомая, проживающая в общежитии на Заводском шоссе, 66. Она стала свидетелем избиения тремя азербайджанцами в холле общежития местного мужчины и вызвала "скорую помощь", а та - полицию. Приехавшая полиция посоветовала девушке уехать переночевать в другое место, чтобы избежать мести от разгоряченных алкоголем земляков-дебоширов", - написал Михаил Матвеев.

Со слов парламентария, свидетели говорили, якобы нападавших сразу не задержали.

"Девушка позвонила знакомому депутату - Турусину, попросив его приехать и сопроводить ее к подруге. Однако отъезд пожаловавшейся на дебоширов "свидетельницы" не понравился разгоряченным южанам: они обступили машину депутата, стали бить в ней стекла и тыкать внутрь ножами, требуя выдать беглянку. Турусину пришлось открыть стрельбу из травматического пистолета через разбитое стекло", - сообщил Михаил Матвеев.

Со слов парламентария, прибывшую вновь полицию обступило около десятка южан, угрожавших и свидетельнице, и депутату.

Ситуацию прокомментировали в ГУ МВД по Самарской области. "20 января текущего года в дежурную часть отдела полиции по Промышленному району УМВД России по Самаре поступило сообщение о стрельбе возле одного из домов района. Сотрудники полиции незамедлительно прибыли по указанному адресу. Полицейские установили всех участников инцидента - граждан Российской Федерации, оказали первую доврачебную помощь раненым мужчинам, которые до того, со слов одного из участников, угрожали ему ножами, и передали их медикам", - уточнили в полиции.

В МВД также добавили, что собранные материалы передали в следственные органы.