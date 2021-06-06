Дорогу через ЗИМ планируется спроектировать до конца 2022 года

Министерство транспорта и автомобильных дорог разместило тендер на выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной документации в целях строительства дороги по ул. Липецкой в Самаре.

Напомним, улица проходит параллельно Ново-Садовой по территории бывшего завода имени Масленникова. Планируется, что четырехполосная дорога протяженностью 2,4 км будет проходить от Северо-Восточной магистрали до ул. Ново-Садовой, точные границы должен будет определить подрядчик. Общая территория планирования составляет 12 гектаров.

Помимо проектирования самой дороги, нужно будет предусмотреть инфраструктуру: пять светофоров, освещение, дождевую канализацию, прокладку оптоволокна, а также переустройство существующих коммуникаций.

Начальная цена контракта - 76,38 млн рублей. Заявки принимаются до 29 июня. Выполнить условия контракта подрядчик должен до 10 ноября 2022 года.