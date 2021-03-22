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Дорожное строительство Транспорт и связь

В Самаре спроектируют дорогу через территорию ЗИМа

САМАРА. 22 МАРАТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Министерство транспорта Самарской области готовит документы для торгов на проектирование дороги по ул. Липецкой в Самаре, проходящей параллельно ул. Ново-Садовой по территории бывшего Завода имени Масленникова.Об этом сообщает "Самарское обозрение".

По данным издания, минтранс планирует Липецкую как четырехполосную дорогу с тротуарами. Причем прорабатывается сценарий вывода трафика по ней через Постников овраг к развязке у Центрального автовокзала.

"Самарское обозрение" напоминает, что в 2008 г. был утвержден новый генплан Самары, по которому по Липецкой должна была пройти новая магистраль, соединившись с одной стороны с улицей Соколова и Северо-Восточной магистралью, а с другой стороны — пересечь ул. Лейтенанта Шмидта (реконструкция которой в планах городских властей) и подняться где-то в районе зоопарка к Ново-Садовой. Затем влиться в улицу Авроры, участок которой в этом месте пока только проектируется.

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