В Самаре спроектируют дорогу через территорию ЗИМа

Министерство транспорта Самарской области готовит документы для торгов на проектирование дороги по ул. Липецкой в Самаре, проходящей параллельно ул. Ново-Садовой по территории бывшего Завода имени Масленникова.Об этом сообщает "Самарское обозрение".

По данным издания, минтранс планирует Липецкую как четырехполосную дорогу с тротуарами. Причем прорабатывается сценарий вывода трафика по ней через Постников овраг к развязке у Центрального автовокзала.

"Самарское обозрение" напоминает, что в 2008 г. был утвержден новый генплан Самары, по которому по Липецкой должна была пройти новая магистраль, соединившись с одной стороны с улицей Соколова и Северо-Восточной магистралью, а с другой стороны — пересечь ул. Лейтенанта Шмидта (реконструкция которой в планах городских властей) и подняться где-то в районе зоопарка к Ново-Садовой. Затем влиться в улицу Авроры, участок которой в этом месте пока только проектируется.