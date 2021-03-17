Проект реконструкции ул. Лейтенанта Шмидта в Самаре разработает "Фривей Инжиниринг"

Департамент градостроительства Самары определился с подрядчиком, который разработает проект реконструкции самарской улицы Лейтенанта Шмидта от Октябрьского спуска до ул. Ново-Садовой. Победителем торгов стало ООО "Фривей Инжиниринг".

Компания согласилась выполнить работы за 5,05 млн рублей. Напомним, начальная цена контракта составляла 6 млн рублей. Вторым номером на торгах стало ООО "Базис", предложившее свои услуги за 5,8 млн рублей.

"Фривей Инжиниринг" предстоит спроектировать реконструкцию на участке в 1,1 км. Расчетная скорость объекта должна составить около 50 км в час (в зависимости от участка), количество полос движения — две, но на подъездах к перекресткам с ул. Ново-Садовой и Липецкой из предстоит увеличить до четырех.

"Проектируемая дорога примыкает в начале трассы к дороге регионального значения ул. Ново-Садовая. Конец трассы — съезд на грузовую речную переправу на Октябрьском спуске. Ул. Лейтенанта Шмидта имеет выход на грузовую речную переправу. После перекрестка с ул. Липецкой с правой стороны предусмотрена специальная полоса накопления (протяженность — 320 м) для автомобилей, ожидающих переправу, поэтому основное движение по автомобильной дороге будет осуществляться непрерывно по двум полосам в обоих направлениях. На подъездах к перекресткам с ул. Ново-Садовой и ул. Липецкой количество полос увеличивается", — отмечается в техзадании.

Исполнитель должен будет предоставить заказчику проект реконструкции в течение восьми месяцев (с учетом получения положительного заключения госэкспертизы по проектной и сметной документации).

Сроки начала строительства, согласно аукционной документации, намечены на 2021–2022 годы.