В Самаре планируют реконструировать ул. Лейтенанта Шмидта

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Департамент финансов Самары ищет подрядчика для выполнения проектных работ по объекту "Реконструкция ул. Лейтенанта Шмидта от Октябрьского спуска до ул. Ново-Садовой".