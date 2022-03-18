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Дмитрий Азаров: "В Самарской области появилась возможность второго рождения Обшаровской птицефабрики"

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2022 году, невзирая на экономические вызовы, появилась возможность второго рождения Обшаровской птицефабрики - некогда крупнейшего предприятия в Приволжском районе губернии. Инвестор найден и начал восстановление фабрики. Об этом в прямом эфире в рамках проекта ОБЪЯСНЯЕМ.РФ рассказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Судьба легендарного предприятия, известного жителям региона по бренду "Цыпочка из Обшаровки", интересует многих, особенно местных жителей. Предприятие находилось в селе Обшаровка, на нем работало около 1000 человек.

Фабрика закрылась в 2014 году из-за кредиторской задолженности в размере 900 млн рублей. В 2018-м предприятие выкупил местный холдинг.

Дмитрий Азаров отметил, что в свое время еще работавшее предприятие можно было спасти, если бы ему своевременно оказали меры поддержки, в том числе региональные. Спустя годы у фабрики появились инвесторы, а значит, новые возможности для возобновления производства.

"В настоящее время есть возможность сдержанного оптимизма, как сейчас часто говорят экономисты, на второе рождение Обшаровской птицефабрики. Инвесторы восстанавливают цеха. Два цеха уже готовы. На производстве приводят в порядок энергохозяйство. Небольшое количество птицы там уже есть", - отметил губернатор.

Дмитрий Азаров выразил надежду, что собственники фабрики сформируют дельный бизнес-план. Глава региона неоднократно предлагал это сделать.

"Мы готовы плечо подставить и подстраховать реализацию этого бизнес-плана. Мы можем помочь получать льготные кредиты, которые в нынешней ситуации предусмотрены для производителей АПК. Очень надеюсь, что совместными усилиями мы реализуем этот бизнес-проект", - добавил губернатор.

Дмитрий Азаров еще раз обратился к собственникам предприятий и руководителям производств региона и порекомендовал им проанализировать ситуацию, вызовы и риски, сформировать предложения и найти новые решения проблем. Меры поддержки как на федеральном, так и на региональном уровне предусмотрены.

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