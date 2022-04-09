Группа "Ресурс" арендовала комплекс "Тимашевской птицефабрики" на 10 лет

АО "Токаревская птицефабрика" (Тамбовская область), входящее в группа агропредприятий "Ресурс", арендовало имущественный комплекс "Тимашевской птицефабрики" на 10 лет, сообщили на предприятии Самарской области.
Сейчас производство работает на полную мощность. Площадки "Тимашевской птицефабрики" были перезапущены в октябре 2021 г., первые отгрузки продукции по стандартам качества ГАП "Ресурс" начаты с ноября на базе Самарского филиала АО "Токаревская птицефабрика". По данным ИАС Seldon.Basis, филиал был создан 2 августа прошлого года.
"ТМ "Самарский бройлер" с учетом негативного информационного фона, сформированного в 2020-21 г., в том числе связанного с банкротными процедурами, принято решение пока не использовать", - пояснили на "Тимашевской птицефабрике". Теперь продукция выпускается под брендом "Наша Птичка", говорится в сообщении минсельхоза Самарской области. Предполагается, что по итогам года объем производства продукции из мяса птицы будет составлять 33 тыс.тонн.
Напомним, "Тимашевская птицефабрика" оказалась под угрозой банкротства в 2019 году. Инициатором процедуры выступил Татарстанский филиал Россельхозбанка с требованиями в размере 1,1 млрд рублей.
22 декабря кредитор и "Токаревская птицефабрика" заключили договор об уступке прав требований. Цена договора составила 846 млн рублей. 5 апреля Арбитражный суд Поволжского округа удовлетворил заявление о правопреемстве.
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Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉
В Коммунаре(Красноярский район) есть новый комплекс - переселить племзавод (земля есть ,люди есть ,а тем кто приедет с Кряжа дать жилье новое)это будет наилучшее решение всех проблем !
А на самом деле так называемые дома сделаны из вагонных контнейнеров слепленных три в один и что же там хорошего?
Догоним и перегоним самих себя! Усинское" с 2003 г. ведет строительство животноводческого комплекса. Предприятие, сформированное на базе колхоза "Родина" в Сызранском районе, планировало создать полноценный животноводческий комплекс в две очереди путем реконструкции имеющихся зданий и строительства новых. В итоге должна была заработать молочная ферма на 800 голов дойного стада и 1,2 тыс. голов молодняка. С 2003 г. по 2006 г. из областного бюджета предприятию выделялось восемь бюджетных кредитов на общую сумму 230 млн рублей. В период с 2010 г. по 2012 г. уставный фонд "Усинского" пополнялся областными бюджетными инвестициями четыре раза—в общей сумме на 418 млн рублей. В 2004-2007 гг. строительство осуществлял заказчик-застройщик ОАО "Стройагроинвесткомплект". В 2012 г. предприятие привлекло к реализации проекта по реконструкции первого пускового комплекса, включающего в себя молочную ферму, нового генподрядчика – ООО "Строительная компания "СтройинтеХ". Однако сроки выполнения работ неоднократно переносились.