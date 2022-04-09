Группа "Ресурс" арендовала комплекс "Тимашевской птицефабрики" на 10 лет

АО "Токаревская птицефабрика" (Тамбовская область), входящее в группа агропредприятий "Ресурс", арендовало имущественный комплекс "Тимашевской птицефабрики" на 10 лет, сообщили на предприятии Самарской области.

Сейчас производство работает на полную мощность. Площадки "Тимашевской птицефабрики" были перезапущены в октябре 2021 г., первые отгрузки продукции по стандартам качества ГАП "Ресурс" начаты с ноября на базе Самарского филиала АО "Токаревская птицефабрика". По данным ИАС Seldon.Basis, филиал был создан 2 августа прошлого года.

"ТМ "Самарский бройлер" с учетом негативного информационного фона, сформированного в 2020-21 г., в том числе связанного с банкротными процедурами, принято решение пока не использовать", - пояснили на "Тимашевской птицефабрике". Теперь продукция выпускается под брендом "Наша Птичка", говорится в сообщении минсельхоза Самарской области. Предполагается, что по итогам года объем производства продукции из мяса птицы будет составлять 33 тыс.тонн.

Напомним, "Тимашевская птицефабрика" оказалась под угрозой банкротства в 2019 году. Инициатором процедуры выступил Татарстанский филиал Россельхозбанка с требованиями в размере 1,1 млрд рублей.

22 декабря кредитор и "Токаревская птицефабрика" заключили договор об уступке прав требований. Цена договора составила 846 млн рублей. 5 апреля Арбитражный суд Поволжского округа удовлетворил заявление о правопреемстве.