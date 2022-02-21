Инвестор Тимашевской птицефабрики выкупил ее проблемный долг перед банком

Новый инвестор Тимашевской птицефабрики, федеральная группа агропредприятий "Ресурс", подконтрольная Виктору Наурузову, получил права требования татарстанского подразделения РСХБ к "Тимашевской", пишет "Самарское обозрение".
Напомним, что угроза банкротства нависла над крупнейшим в регионе производителем мяса птицы в 2019 году. Татарстанский филиал Россельхозбанка подал соответствующий иск к "Тимашевской птицефабрике". Долг порядка 933,4 млн рубл. сформировался из-за финансовых схем бенефициара птицефабрики, татарстанского бизнесмена Ильшата Тукаева.
Птицефабрика с его подачи поручилась по кредиту в РСХБ другого его предприятия, комбикормового завода "Репродукт", хотя сама этих денег так и не увидела. Как выяснилось, поручительство было оформлено с нарушениями — "Тимашевская птицефабрика" сумела его оспорить, исключить РСХБ из своего реестра кредиторов и отменить введенную ранее процедуру наблюдения.
Однако риски возвращения РСХБ в сюжет сохранялись. Между тем в "Тимашевской птицефабрике" был заинтересован крупный федеральный инвестор, агрохолдинг "Ресурс". Группа планировала сохранить птицефабрику и обеспечить ее бесперебойную дальнейшую работу.
Как пишет издание, группа "Ресурс" предпочла договориться с кредитной организацией. Она выкупила права требования РСХБ к "Тимашевской птицефабрике". Это следует из материалов банкротного дела предприятия. В нем появилось заявление от входящей в группу "Ресурс" компании ОАО "Токаревская птицефабрика" о процессуальном правопреемстве.
Согласно материалам дела, компания требует заменить РСХБ в качестве кредитора "Тимашевской птицефабрики" на себя. Заявлено, что "Токаревская птицефабрика" выкупила "все права требования банка к компаниям". К каким именно — не расшифровывается. Договор уступки прав требований заключен еще в декабре 2021 года, однако в публичную плоскость информация о нем вышла только сейчас.
На "Тимашевской птицефабрике" от комментариев отказались. Связаться с "Токаревской птицефабрикой" изданию не удалось.
Последние комментарии
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉
В Коммунаре(Красноярский район) есть новый комплекс - переселить племзавод (земля есть ,люди есть ,а тем кто приедет с Кряжа дать жилье новое)это будет наилучшее решение всех проблем !
А на самом деле так называемые дома сделаны из вагонных контнейнеров слепленных три в один и что же там хорошего?
Догоним и перегоним самих себя! Усинское" с 2003 г. ведет строительство животноводческого комплекса. Предприятие, сформированное на базе колхоза "Родина" в Сызранском районе, планировало создать полноценный животноводческий комплекс в две очереди путем реконструкции имеющихся зданий и строительства новых. В итоге должна была заработать молочная ферма на 800 голов дойного стада и 1,2 тыс. голов молодняка. С 2003 г. по 2006 г. из областного бюджета предприятию выделялось восемь бюджетных кредитов на общую сумму 230 млн рублей. В период с 2010 г. по 2012 г. уставный фонд "Усинского" пополнялся областными бюджетными инвестициями четыре раза—в общей сумме на 418 млн рублей. В 2004-2007 гг. строительство осуществлял заказчик-застройщик ОАО "Стройагроинвесткомплект". В 2012 г. предприятие привлекло к реализации проекта по реконструкции первого пускового комплекса, включающего в себя молочную ферму, нового генподрядчика – ООО "Строительная компания "СтройинтеХ". Однако сроки выполнения работ неоднократно переносились.