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Животноводство АПК и пищепром

Инвестор Тимашевской птицефабрики выкупил ее проблемный долг перед банком

КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССЫ. 21 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Новый инвестор Тимашевской птицефабрики, федеральная группа агропредприятий "Ресурс", подконтрольная Виктору Наурузову, получил права требования татарстанского подразделения РСХБ к "Тимашевской", пишет "Самарское обозрение".

Напомним, что угроза банкротства нависла над крупнейшим в регионе производителем мяса птицы в 2019 году. Татарстанский филиал Россельхозбанка подал соответствующий иск к "Тимашевской птицефабрике". Долг порядка 933,4 млн рубл. сформировался из-за финансовых схем бенефициара птицефабрики, татарстанского бизнесмена Ильшата Тукаева.

Птицефабрика с его подачи поручилась по кредиту в РСХБ другого его предприятия, комбикормового завода "Репродукт", хотя сама этих денег так и не увидела. Как выяснилось, поручительство было оформлено с нарушениями — "Тимашевская птицефабрика" сумела его оспорить, исключить РСХБ из своего реестра кредиторов и отменить введенную ранее процедуру наблюдения.

Однако риски возвращения РСХБ в сюжет сохранялись. Между тем в "Тимашевской птицефабрике" был заинтересован крупный федеральный инвестор, агрохолдинг "Ресурс". Группа планировала сохранить птицефабрику и обеспечить ее бесперебойную дальнейшую работу.

Как пишет издание, группа "Ресурс" предпочла договориться с кредитной организацией. Она выкупила права требования РСХБ к "Тимашевской птицефабрике". Это следует из материалов банкротного дела предприятия. В нем появилось заявление от входящей в группу "Ресурс" компании ОАО "Токаревская птицефабрика" о процессуальном правопреемстве.

Согласно материалам дела, компания требует заменить РСХБ в качестве кредитора "Тимашевской птицефабрики" на себя. Заявлено, что "Токаревская птицефабрика" выкупила "все права требования банка к компаниям". К каким именно — не расшифровывается. Договор уступки прав требований заключен еще в декабре 2021 года, однако в публичную плоскость информация о нем вышла только сейчас.

На "Тимашевской птицефабрике" от комментариев отказались. Связаться с "Токаревской птицефабрикой" изданию не удалось.

Гид потребителя

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