В Самаре обрушилась лестница в расселенном доме

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В воскресенье, 10 апреля, в Самаре обрушилась лестница расселенного дома. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: Прокуратура Самарской области