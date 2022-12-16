В Самаре отказались от планов строить новый речной вокзал

Правительство Самарской области отказалось от планов возведения нового речного вокзала. Об этом во время прямой линии с населением сообщил губернатор Дмитрий Азаров.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что строительство нового речного вокзала не планируется.

"Речной вокзал в нынешних условиях на самом деле не нужен. Вы знаете хоть один город, где речной вокзал работает как речной вокзал? Да ни одного! Я побывал во всех волжских городах. Многие были в Сочи, там тоже морвокзал не работает как вокзал. Но павильоны, где можно было бы подождать очередного рейса (в основном, межмуниципального), конечно, нужны. И такие павильоны надо сделать и в Самаре тоже. Я себе пометил, будет отдельная программа, обещаю. А тратить деньги на новый речной вокзал бессмысленно - ни в одном городе они не работают. Это раньше надо было ждать пересадок, иногда и не один день. Сейчас круизные суда подходят заранее, человек может приехать, разместиться в каюте и так же спокойно и неспешно покинуть теплоход", - пояснил губернатор.

В 2017 г. возможность строительства нового речного вокзала обсуждалась при губернаторе Николае Меркушкине.