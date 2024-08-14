В Самаре в 2025 году начнут реконструкцию речного вокзала

Речной вокзал Самары ждет полная реконструкция. Об этом в своем телеграм-канале в среду, 14 августа, сообщил врио губернатора Вячеслав Федорищев.

По его словам, решено, что работы начнутся в следующем году. "Есть проект, мы его доработаем. Будет обновлено здание самого речного вокзала, будет развиваться туристическая инфраструктура, объект станет доступен для всех жителей, которые хотели бы по нему прогуляться", - сообщил глава региона.

Также он заявил, что регион продолжит закупать пассажирские суда.

Напомним, с 2016 г. обсуждалась возможность строительства нового речного вокзала. Были проведены торги на проектирование. Однако в 2022 г. было заявлено, что реализация такого проекта нецелесообразна. В том же году были проведены торги на разработку проекта реконструкции причальной инфраструктуры.