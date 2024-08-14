В Самаре в 2025 году начнут реконструкцию речного вокзала

Речной вокзал Самары ждет полная реконструкция. Об этом в своем телеграм-канале в среду, 14 августа, сообщил врио губернатора Вячеслав Федорищев.
По его словам, решено, что работы начнутся в следующем году. "Есть проект, мы его доработаем. Будет обновлено здание самого речного вокзала, будет развиваться туристическая инфраструктура, объект станет доступен для всех жителей, которые хотели бы по нему прогуляться", - сообщил глава региона.
Также он заявил, что регион продолжит закупать пассажирские суда.
Напомним, с 2016 г. обсуждалась возможность строительства нового речного вокзала. Были проведены торги на проектирование. Однако в 2022 г. было заявлено, что реализация такого проекта нецелесообразна. В том же году были проведены торги на разработку проекта реконструкции причальной инфраструктуры.
Последние комментарии
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...