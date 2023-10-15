Стало известно, как преобразится речной вокзал в Самаре после реконструкции

Правительство Самарской области опубликовало распоряжение, в соответствии с которым утверждена документация по планировке территории в целях реконструкции причальной инфраструктуры речного вокзала в Самаре. Документ подписан и. о. первого вице-губернатора Натальей Катиной.

"Утвердить документацию по планировке территории в целях реконструкции причальной инфраструктуры речного вокзала в Самаре, включающую основную часть проекта планировки территории и основную часть проекта межевания территории", — сказано в документе.

К тексту распоряжения прилагается документация по планировке территории, выполненная по заказу министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области. ПОдрядчиком выступило ООО "Волгатрансстрой-проект", субподрядчик — ООО "Группа ОНИКС".

Приложения включают графическую часть, положение о размещении линейных объектов, проект межевания и т.п.

В проектную документацию по реконструкции речного вокзала включен перечень работ, среди них: частичный демонтаж старой причальной стены, возведение новой шпунтовой железобетонной причальной подпорной стенки; демонтаж трех нижних лестничных спусков на причалах № 5, № 6 и возведение новых спусков с посадочными площадками; расширение территории причала № 1 с северной стороны и устройство пандуса для заезда судов на воздушных подушках на причале и т.п.

"Все проектные решения по возведению дополнительной причальной стены приняты в увязке с существующей стеной и всеми причальными и гидротехническими сооружениями", - отмечается в документе.

Кроме того, проект предусматривает демонтаж лестничных сходов с пандусов до нижнего уровня причальной территории, ограждений мостовых переходов и криволинейных пандусов, устройство железобетонных пандусов взамен демонтируемых, реконструкцию, ремонт и восстановление разрушенных участков ремсоставами: существующих мостовых переходов, криволинейных пешеходных рамп (бортиков и покрытий пандусов и мостов) с учетом принятых в проекте отметок.

"Проектом реконструкции предусмотрена реконструкция бычков и палов для

переноса швартовных устройств на новую позицию: демонтаж эксплуатационных мостиков, реконструкция, ремонт и восстановление разрушенных участков ремсоставами существующих бетонных конструкций бычков, палов причальных площадок с учетом принятых в проекте отметок, восстановление бетона лицевых элементов сооружений, возведение пристроенных железобетонных монолитных посадочных площадок на добавленной территории. Доступ пассажиров на добавленную площадку решен по лестнице с пешеходной эстакады и на лифте", - говорится в документации.

На всех уровнях сходов предусмотрены новые посадочные площадки. Также запроектирована пешеходная эстакада для связи между собой четырех мостовых переходов и комплексов устройств, предназначенных для безопасной швартовки судов и посадки-высадки пассажиров при различных уровнях Саратовского водохранилища. Пешеходная эстакада объединяет в единое кольцо

кордон причала с территорией набережной речного вокзала.

Отмечается также, что реконструкция благоустройства причальной территории запроектирована с учетом максимального сохранения нового существующего покрытия привокзальной набережной. В частности, предусмотрен отвод талых, помывочных и случайных вод из зоны пешеходного движения и со зданий КПП.

Проектные решения по освещению предусмотрены в соответствии с действующими нормами. Разработана декоративная архитектурная подсветка причальных сооружений и эспланады; предусмотрена установка переносных малых архитектурных форм: скамьи, теневые зонты, урны на нижнем уровне причальной территории; предусмотрены площадки отдыха для МГН на входных площадках КПП; озеленением предусмотрена реконструкция и рекультивация существующих газонов на откосах и применение переносных сезонных цветочниц — вазонов.

Площадь в границах проектирования составляет 53150кв.м. Площадь в границах зоны планируемого размещения линейного объекта — 32888 кв. м., из них: относящихся по категории к землям водного фонда — 3826 кв. м., относящихся по категории к землям населенного пункта в границах Самары — 29062 кв. м.