Бывшему замглавы Жигулевска Игорю Смураге смягчили приговор

Самарский областной рассмотрел апелляционные жалобы на приговор, ранее вынесенный бывшему замглавы Жигулевска Игорю Смураге.

Напомним, в июне 2023 г. Ленинский районный суд Самары признал Смурагу виновным в мошенничестве и посредничестве во взяточничестве. Следствие считало, что замглавы по внутренней политике и социальным вопросам администрации Жигулевска выступил посредником, получил от представителя строительной фирмы 23 млн руб. из оговоренной суммы 30 млн руб. за содействие в снижении недоимки по налогам.

Кроме того, замглавы администрации привлек к преступлению еще двух человек, которым отдал 14 млн руб. для передачи их сотрудникам ФНС, а 9 млн руб. оставил себе в качестве платы за посредничество. Вот только посредники решили оставить все деньги себе и ничего не отдавать налоговикам.

Ленинский райсуд назначил бывшему чиновнику семь с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима и на три года лишил права занимать должности в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях.

Теперь Самарский областной суд рассмотрел апелляционные представления и жалобы на этот приговор и изменил его. Основное наказание смягчили до семи лет и трех месяцев лишения свободы, а запрет занимать определенные должности сократили до двух лет и девяти месяцев.

При этом нерешенный вопрос о конфискации имущества осужденного, на которое сейчас наложен арест, отправили на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе.