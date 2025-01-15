16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Кассационный суд оставил назначенный срок заключения экс-замглавы Жигелевска Игорю Смураге без изменения В Самаре начали рассматривать дело о жестоком убийстве Екатерины Карась В Самаре пересмотрят приговор экс-главе МП "Благоустройство" за растрату на юриста В Самаре вынесли приговор за 52 фальшивых взятки от военнослужащих В Тольятти вынесли приговор за убийство 27-летней давности

Суды Происшествия

Кассационный суд оставил назначенный срок заключения экс-замглавы Жигелевска Игорю Смураге без изменения

САМАРА. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 37
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 15 января, Шестым кассационным судом общей юрисдикции рассмотрено уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы Жигулевска Игоря Смураги по кассационным жалобам осужденного, его защитника, представителя ООО "ДВ строй" на приговор Ленинского районного суда Самары от 5 июня 2023 г. и апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Самарского областного суда от 28 августа 2024 г., об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе кассационного суда.

В кассационном суде напомнили, что указанными судебными актами Смурага был осужден по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 69 УК РФ к 7 годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций, на срок 2 года 9 месяцев.

В кассационном суде уточнили, что Смурага признан виновным в покушении на посредничество во взяточничестве должностным лицам налоговых органов Самарской области за совершение заведомо незаконных действий, связанных со снижением недоимки по налогам и сборам и снятием ареста с банковских счетов ООО "ДВ Строй" в особо крупном размере, а также в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана — денежных средств в размере 1,2 млн руб., принадлежащих Общественному фонду решения социальных задач города Жигулевск "Городской стратегический совет", в особо крупном размере.

Сегодня судебная коллегия по уголовным делам Шестого кассационного суда общей юрисдикции, изучив материалы уголовного дела и доводы кассационных жалоб о невиновности осужденного, о необходимости возвращении уголовного дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом, оставила их без удовлетворения. Судебная коллегия изменила состоявшиеся судебные решения в части, исключив назначение дополнительного наказания по преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, а также на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, в виде лишения права занимать должности в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, поскольку совершение данного преступления не было связано с занимаемой Смурагой должностью. В остальной части судебные решения оставлены без изменения.

Гид потребителя

Последние комментарии

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2