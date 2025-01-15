Кассационный суд оставил назначенный срок заключения экс-замглавы Жигелевска Игорю Смураге без изменения

В среду, 15 января, Шестым кассационным судом общей юрисдикции рассмотрено уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы Жигулевска Игоря Смураги по кассационным жалобам осужденного, его защитника, представителя ООО "ДВ строй" на приговор Ленинского районного суда Самары от 5 июня 2023 г. и апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Самарского областного суда от 28 августа 2024 г., об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе кассационного суда.

В кассационном суде напомнили, что указанными судебными актами Смурага был осужден по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 69 УК РФ к 7 годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций, на срок 2 года 9 месяцев.

В кассационном суде уточнили, что Смурага признан виновным в покушении на посредничество во взяточничестве должностным лицам налоговых органов Самарской области за совершение заведомо незаконных действий, связанных со снижением недоимки по налогам и сборам и снятием ареста с банковских счетов ООО "ДВ Строй" в особо крупном размере, а также в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана — денежных средств в размере 1,2 млн руб., принадлежащих Общественному фонду решения социальных задач города Жигулевск "Городской стратегический совет", в особо крупном размере.

Сегодня судебная коллегия по уголовным делам Шестого кассационного суда общей юрисдикции, изучив материалы уголовного дела и доводы кассационных жалоб о невиновности осужденного, о необходимости возвращении уголовного дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом, оставила их без удовлетворения. Судебная коллегия изменила состоявшиеся судебные решения в части, исключив назначение дополнительного наказания по преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, а также на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, в виде лишения права занимать должности в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, поскольку совершение данного преступления не было связано с занимаемой Смурагой должностью. В остальной части судебные решения оставлены без изменения.