Больше, чем марафон: "Земля спорта" в Самарской области стала драйвером развития сельских территорий

В Самарской области прошел региональный этап всероссийского марафона "Земля спорта — 2026". На территории Образовательного центра "Южный Город" Волжского района за победу боролись представители 24 муниципальных районов.

Марафон проводится минсельхозом России в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". Его цель — популяризация спорта на селе, создание доступной спортивной среды, укрепление семейных ценностей и формирование здорового образа жизни. В Самарской области эти задачи связаны с развитием массового спорта и достижением целей программы "Спорт России".

Особое внимание развитию спортивной инфраструктуры и вовлечению жителей в регулярные занятия физкультурой уделяет губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Поддержка доступной спортивной инфраструктуры, развитие сельских территорий и вовлечение жителей в регулярные занятия физической культурой остаются важными направлениями региональной политики.

Программа регионального этапа включала пять дисциплин: многоборье ГТО, силовой экстрим, мини-футбол, волейбол и семейную эстафету. Почетным наставником стала российская дзюдоистка, мастер спорта международного класса Ирина Заблудина. По традиции соревнования открыла церемония передачи флага марафона.

"Марафон "Земля спорта" стал не просто доброй традицией, а нашей жизненной необходимостью. Мы видим, что с каждым годом в нем участвует все больше жителей сельских территорий, семей, которые пропагандируют сельский образ жизни и ценности семейности. Он объединяет активных и инициативных людей, от которых во многом зависит развитие сельских территорий. А министерство такие инициативы с удовольствием поддерживает", — отметил заместитель председателя правительства Самарской области — министр сельского хозяйства и продовольствия региона Алексей Попов.

Александр Фетисов, председатель Совета регионального отделения Российского военно-исторического общества уверен: "РВИО и комплекс ГТО объединяет общая цель — воспитание сильного, здорового и исторически осознанного поколения, готового к защите и созиданию во благо Отечества".

По его словам, в регионе последовательно создаются новые точки притяжения для занятий спортом: площадка ГТО и футбольное поле в Курумоче, хоккейная площадка в Нефтегорском районе, проектируется ФОК в Большой Черниговке и завершается строительство ФОКа в Красноярском районе.

"Как только появляется новый спортивный объект, он сразу наполняется людьми. Среди них появляются лидеры, на которых равняется сельская молодежь. Ребята проводят больше времени на футбольном поле", — акцентировал Александр Фетисов.

Особое место в соревнованиях заняла семейная эстафета. Для многих участников марафон стал возможностью провести день активно и с пользой всей семьей. Елена Лазарева из Сергиевского района поделилась: "Для нас "Земля спорта" — азарт, проверка наших качеств и редкая возможность всей семьей провести время активно".

По итогам соревнований победителями стали: в силовом экстриме — Роман Горлов из Нефтегорского района и Марина Войт из Ставропольского района; в многоборье ГТО — Сергей Глушков и Ирина Ковязина из Сергиевского района; в семейной эстафете — семья Хуаншкалиевых из Нефтегорского района; в мини-футболе — сборная Борского района; в волейболе — команда Самарского государственного аграрного университета.

Победители представят Самарскую область на всероссийском финале марафона "Земля спорта — 2026" в Кисловодске.

Марафон подтвердил: спорт на селе развивается, объединяет семьи, муниципалитеты и активных жителей, а новые спортивные объекты становятся центрами притяжения и помогают формировать привычку к здоровому образу жизни.