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Девелопмент Строительство и недвижимость

Бывшее здание самарского арбитража продали за 256 млн рублей

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Четырехэтажное здание, расположенное на ул. Авроры, 148, продали за 256,35 млн рублей. Ранее его занимал Арбитражный суд Самарской области.

Сделка состоялась по поручению ОАО "НИЦ Поволжья" ("дочка" ПАО "Россети"). Объект площадью 6 тыс. кв. м приобрела самарская строительная компания ООО "Интеграл".

Информация о покупке размещена на сайте "Российского аукционного дома" (РАД).

"Новый владелец сможет получать доход с первого дня владения объектом, без дополнительных вложений. Благодаря удачному расположению — близости к центральной части города и жилым кварталам — и транспортной доступности, здание имеет потенциал с точки зрения роста доходности", —
отметила руководитель департамента по работе с корпоративными клиентами РАД Елена Тарасова.

Напомним, Арбитражный суд Самарской области занимал здание на ул. Авроры, 148 до февраля 2021 г., когда сменил адрес на ул. Самарскую, 203б. Переезд связан с обменом нежилыми помещениями с ОАО "НИЦ Поволжья", которое владело историческим зданием на Самарской площади. Объект культурного наследия пустовал с 1990-х годов.

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