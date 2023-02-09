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В Самаре продают здание арбитражного суда за 256 млн рублей

САМАРА. 9 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре на торги за 256 млн руб. выставили здание, которое ранее занимал арбитражный суд региона. Соответствующий лот опубликован на сайте "Российского аукционного дома" (РАД).

Фото: pfo.gov.ru

Четырехэтажный объект расположен на ул. Авроры, 148. Его площадь - 4,3 тыс. кв. метров. Отдельно в лот включено нежилое помещение - машиноместо в подвале, на первом и втором этажах почти на 1,8 тыс. кв. метров.

Сумма задатка - 25,6 млн руб., шаг аукциона - 2,5 млн рублей.

Прием заявок стартовал вечером 8 февраля. Он продлится до 20 марта, а уже через четыре дня на "Электронной торговой площадке РАД" состоится открытый английский аукцион.

Здание на ул. Авроры, 148 Арбитражный суд Самарской области занимал до февраля 2021 г., когда сменил адрес на ул. Самарскую, 203б. Переезд произошел, как сообщалось в СМИ, в результате мены нежилыми помещениями с ОАО "НИЦ Поволжья" ("дочка" ПАО "Россети"), которому принадлежало историческое здание на Самарской площади. Объект культурного наследия пустовал с 1990-х годов.

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