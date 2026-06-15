Возбуждено уголовное дело о возмещении НДС при строительстве Обхода Тольятти

Миллиардные возмещения НДС при создании трассы "Обход Тольятти" легли в основу нового уголовного дела, пишет "Самарское обозрение". По данным издания, в кабинетах областного правительства, связанных с реализацией этого проекта идут обыски и выемки документов.

Занимается расследованием Главное следственное управление ГУ МВД по Самарской области, сотрудники которого уже побывали в министерстве финансов, в министерстве транспорта и автомобильных дорог и ГКУ СО "Управление дорог".

Предмет проверок — возмещенный концессионной компании "Обход Тольятти" из федерального бюджета налог на добавленную стоимость (НДС), который, по версии контрольно-надзорных и правоохранительных органов, был выплачен за счет бюджетных инвестиций в строительство трассы. При этом на бюджетные инвестиции обращать возмещение НДС нельзя.

Аналогичные претензии возникали еще в прошлом году у федерального казначейства и Счетной палаты РФ, которые выдали соответствующие представления властям Самарской области. Однако ни одно из них не исполнено, так как и правительство региона, и концессионер, не согласные с такими требованиями, обратились в суды, и инициированные ими тяжбы в Самаре и Москве пока не вышли на решения даже в первых инстанциях.

Обвиняемыми могут стать представители концессионной компании, которая в данной ситуации является прямым выгодоприобретателем возмещенного НДС. По версии контрольно-надзорных органов, компании вернули средства, которые ранее направлялись ей в составе бюджетных инвестиций (капитального гранта) на строительство платной трассы.

"Всего на проект было направлено 140,35 млрд рублей, из которых 68,4%, или 96,028 млрд рублей, пришлось на грант. За период с 2021-го по июль 2024 года "Обход Тольятти" заявил к возмещению НДС в размере 20,909 млрд рублей. Из этой суммы, по данным Счетной палаты РФ, 14,302 млрд рублей относятся к затратам, профинансированным за счет капитального гранта. Таким образом, доход компании от такого возмещения мог составить 14,302 млрд рублей, которые теперь должны быть возвращены в бюджет РФ", - пишет "Самарское обозрение".

Однако под удар могут попасть и областные чиновники, ставившие подписи под документами, обосновывающими как стоимость строительства, так и возврат сумм НДС из федерального бюджета. В связи с этим представления и казначейства, и Счетной палаты по тому же поводу в прошлом году были направлены областному министерству транспорта и автомобильных дорог, а также региональному правительству, которые далее уже вправе требовать их с концессионера.

Источники издания утверждают, что среди преследуемых по этому делу лиц может оказаться один из высокопоставленных чиновников в правительстве 2017–2023 гг., занимавший в том числе должности первого вице-губернатора и председателя областного правительства, Виктор Кудряшов.

Такая версия основывается на том обстоятельстве, что Кудряшов лично подписывал документы по "Обходу Тольятти". В том числе, например, о выделении дополнительных 19,526 млрд рублей в 2022 году в связи с удорожанием строительства из-за роста цен на стройресурсы.

Письмо было направлено на основании обращения концессионной компании, подтвержденного заключением ФАУ "Главгосэкспертиза России". 30 марта 2022 года Виктор Кудряшов, который в тот период исполнял обязанности губернатора Самарской области, обратился в Федеральное дорожное агентство с запросом о возможности выделения дополнительного финансирования в указанном размере. В итоге Самарская область получила из федерального бюджета запрошенные 19,526 млрд рублей, которые и перечислила в декабре 2022 года концессионеру.