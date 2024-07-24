В Самаре около ТЦ "Гудок" построят дом в 23 этажа

Мэрия Самары согласовала архитектурно-градостроительный облик высотки, которую планируется построить на ул. Красноармейской около торгового комплекса "Гудок". Решение опубликовано на сайте горадминистрации.

Дом высотой 23 этажа и площадью 31,1 тыс. кв. м планирует построить ООО "Специализированный застройщик "ССК-ЮГ".

По данным ИАС Seldon.Basis, ООО "СЗ "ССК-ЮГ" принадлежит Виктору Суркову - основателю и владельцу девелоперской группы "Виктор и Ко". ТК "Гудок" принадлежит его сыну - Андрею Суркову. "ССК-ЮГ" также реализует проект жилой застройки около ТЦ Metro на ул. Уральской.