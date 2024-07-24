В Самаре около ТЦ "Гудок" построят дом в 23 этажа

Мэрия Самары согласовала архитектурно-градостроительный облик высотки, которую планируется построить на ул. Красноармейской около торгового комплекса "Гудок". Решение опубликовано на сайте горадминистрации.
Дом высотой 23 этажа и площадью 31,1 тыс. кв. м планирует построить ООО "Специализированный застройщик "ССК-ЮГ".
По данным ИАС Seldon.Basis, ООО "СЗ "ССК-ЮГ" принадлежит Виктору Суркову - основателю и владельцу девелоперской группы "Виктор и Ко". ТК "Гудок" принадлежит его сыну - Андрею Суркову. "ССК-ЮГ" также реализует проект жилой застройки около ТЦ Metro на ул. Уральской.
Последние комментарии
Ага, 3-8. 15-25 этажей в результате построят.
Всё-таки какие алчные люди,что бизнес, что администрация. Губанова на этом участке узенькая улочка. Кто подумал, как будут выезжать по ней столько машин на Ново-Садовую и Солнечную? Куда пойдут дети? В какой поликлинике будт лечить детей? Всем всё пофиг. И тем, кто купит там квартиры и будет скулить, что все плохо.
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
Ну и слава богу!