16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре около ТЦ "Гудок" построят дом в 23 этажа "Лемана ПРО" расскажет и покажет, как построить дом Стало известно, кто планирует застроить ул. Шоссейную высотками На Московском шоссе в Самаре снесут трехэтажную гостиницу Александр Хинштейн: 2026 г. - реальный срок открытия самарского планетария

Строительство Строительство и недвижимость

В Самаре около ТЦ "Гудок" построят дом в 23 этажа

САМАРА. 24 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 627
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Мэрия Самары согласовала архитектурно-градостроительный облик высотки, которую планируется построить на ул. Красноармейской около торгового комплекса "Гудок". Решение опубликовано на сайте горадминистрации.

Фото: roscadastres.com

Дом высотой 23 этажа и площадью 31,1 тыс. кв. м планирует построить ООО "Специализированный застройщик "ССК-ЮГ".

По данным ИАС Seldon.Basis, ООО "СЗ "ССК-ЮГ" принадлежит Виктору Суркову - основателю и владельцу девелоперской группы "Виктор и Ко". ТК "Гудок" принадлежит его сыну - Андрею Суркову. "ССК-ЮГ" также реализует проект жилой застройки около ТЦ Metro на ул. Уральской.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ильдар Нуреев 03 июля 2024 11:18 На месте самарского хлебозавода № 2 построят дома высотой 3-8 этажей

Ага, 3-8. 15-25 этажей в результате построят.

Анатолий Илларионов 09 апреля 2024 12:24 Компания Давидюка построит на ул. Губанова ЖК "Аура" в 27 этажей

Всё-таки какие алчные люди,что бизнес, что администрация. Губанова на этом участке узенькая улочка. Кто подумал, как будут выезжать по ней столько машин на Ново-Садовую и Солнечную? Куда пойдут дети? В какой поликлинике будт лечить детей? Всем всё пофиг. И тем, кто купит там квартиры и будет скулить, что все плохо.

ИРИНА СОКОЛОВА 24 декабря 2022 08:59 Дом полицейского управления на ул. Фрунзе отреставрируют к 2024 году

В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области

Hillary Ouatro 22 декабря 2022 12:20 Мэрия Самары одобрила застройку на ул. Фрунзе вопреки результатам слушаний

Значит слушания это фикция

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 08:54 Застройщику участков около ТЦ Metro на ул. Уральской отказали в отклонении от предельных параметров

Ну и слава богу!

Фото на сайте

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4