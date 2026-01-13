16+
Областной суд скорректировал приговор мужчине, который "выдумал" 78 детей

Самарский областной суд рассмотрел жалобу на приговор, вынесенный бывшему главному специалисту-эксперту отдела организации социальных выплат отделения Пенсионного фонда РФ Дмитрию Перякину.

Напомним, Перякин внес в базу данные о 78 вымышленных детях, которым якобы положена социальная выплата. На основании этих ложных данных знакомым Перякина начислялись деньги, а он забирал суммы себе.

1 марта 2023 г. сотрудники следственного управления УФСБ по Самарской области возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ранее СМИ сообщали, что Перякина подозревают в хищении примерно 15 млн руб. у Пенсионного фонда.

По данным Волга Ньюс, во время расследования в материалах дела стала фигурировать сумма ущерба 30 млн рублей. Вместе с Перякиным в поле зрения силовиков попали предполагаемые подельницы Светлана Мартынова, Юлия Кусачева, Дарья Денисова, Галина Постникова и Надежда Соковых.

Ленинский районный суд Самары признал всех обвиняемых виновными и назначил каждому от двух до четырех лет реального лишения свободы на срок. Кроме того, суд частично удовлетворил требования Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Самарской области - с осужденных взыскали ущерб на общую сумму около 32 млн рублей.  

Приговор не устроил осужденных и их защитников, они подали апелляционные жалобы.

В итоге облсуд изменил приговор: Перякину зачли время задержания и время содержания под домашним арестом в срок лишения свободы. В остальной части приговор и назначенное осужденным наказание осталось без изменений.

