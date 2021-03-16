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Пищевая промышленность АПК и пищепром

Самарскому комбинату "Родник" предъявили долг в 12 млрд рублей

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Московское ООО "Интелпро" обратилось с заявлением о включении в реестр требований кредиторов банкротящегося ООО "Самарский комбинат "Родник" долга в 11,9 млрд рублей. Об этом сообщает и. о. конкурсного управляющего "Родника" Артем Воронин.

Фото: Владимир Котмишев

В качестве основания возникновения долга указано "использование товарных знаков".

"Интелпро", находящееся в процедуре наблюдения, аффилировано группе "Кристалл-Лефортово" Павла Сметаны, в которую также входил "Родник". Так по данным ИАС Seldon.Basis, в 2017-2019 гг. соучредителем "Интелпро" выступал партнер Сметаны Богдан Клим. За компанией закреплены права на 15 торговых марок, среди которых "Трактирная мягкая" и "Славянское застолье".

Напомним, Павел Сметана стал гендиректором "Родника" в 2016 году. До этого завод два года находился в простое, лишившись лицензии на производство, поставку и хранение алкогольной продукции. Сметане удалось восстановить лицензию и запустить производство.

Как следует из материалов арбитража, 26 июля 2016 г. между Любовью Милеевой (СМИ связывали СК "Родник" с депутатом губернской думы Александром Милеевым) и Павлом Сметаной был заключен договор купли-продажи доли в 49% уставном капитале комбината. Стоимость доли составила 350 млн рублей.

Однако в 2018 г. появилась информация о планах ГК "Кристалл-Лефортово" приостановить производство на предприятии в связи с финансовыми проблемами. В конце марта 2018 г. сменился руководитель завода - гендиректором стал экс-депутат городской думы Самары Вячеслав Дормидонтов (СМИ связывали его с самарскими акционерами "Родника").

Впоследствии в "Кристалл-Лефортово" смену руководства комбината назвали "захватом" и заявили, что ей предшествовала "блокировка деятельности завода". По мнению представителей "Кристалл-Лефортово", это делалось якобы для "вывода с завода активов" и перехода "к контролируемому преднамеренному банкротству".

В июле 2018 г. ООО "Промышленные технологии" потребовало признания СК "Родник" банкротом из-за долга в 1,6 млн руб., и в декабре Арбитражный суд Самарской области ввел в отношении предприятия процедуру наблюдения.

Ранее сообщалось, что  исполняющим обязанности конкурсного управляющего Артем Воронин обнаружил на ООО "СК "Родник" признаки преднамеренного банкротства. С сентября 2016 г. по март 2018 г. предприятие заключило ряд сделок с лицами, связанными с ГК "Кристалл Лефортово". При этом в 2017 г. "Родник" входил в состав этой группы, подконтрольной Павлу Сметане. Сделки привели к возникновению у должника значительной дебиторской задолженности. Ущерб в общей сложности составил 4,3 млрд рублей.

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