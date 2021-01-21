На СК "Родник" выявили признаки преднамеренного банкротства

Конкурсный управляющий находящегося в процедуре конкурсного производства ООО "Самарский комбинат "Родник" (специализировалось на производстве и продаже алкогольной продукции) Артем Воронин обнаружил на предприятии признаки преднамеренного банкротства. Соответствующая информация опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротствах (ЕФРСБ).

В заключении о наличии (отсутствии) признаков фиктивного и преднамеренного банкротства Артем Воронин отмечает, что доля просроченной задолженности СК "Родник" возрастала начиная с третьего квартала 2017 г. и к концу 2018 г. стала составлять 83,5% от всех долгов, "то есть организации все труднее становилось исполнять свои обязательства". Кроме того, он отмечает, что в период с 2016 по 2018 г. рентабельность активов компании уменьшилась на 19,5%.

"Ряд сделок, совершенных в период с сентября 2016 г. по март 2018 г. с лицами, входившими в ГК "Кристалл Лефортово" (в 2017 г. предприятие входило в состав этой ГК, подконтрольной Павлу Сметане — прим. ВН), привели к возникновению у должника значительной по размеру дебиторской задолженности", — отмечает управляющий в своем заключении и добавляет, что в 2017 г. между СК "Родник" и подконтрольными тогдашнему директору общества Павлу Сметане юрлицами были совершены сделки, которые якобы причинили ущерб самарскому комбинату в общей сложности на 4,3 млрд рублей. Впоследствии часть из них были признаны недействительными.

"Являясь контролирующим лицом, Сметана Павел Юрьевич, как конечный бенефициар группы компаний "Кристалл-Лефортово", имел возможность и фактически влиял на принятие подконтрольными ему лицами управленческих и финансовых решений, в том числе по вопросам о заключении хозяйственных договоров", — делает вывод Артем Воронин и добавляет, что якобы "в ущерб интересам независимых кредиторов было перераспределено бремя финансирования подконтрольных лиц между участниками группы" с целью последующего предъявления требования к ООО СК "Родник" в процедуре банкротства и контроля над ней.

Напомним, проблемы у СК "Родник" начались в 2014 г. — после того, как в здании рядом с заводом было обнаружено 1,2 млн выданных предприятию акцизных марок. По этому факту было возбуждено несколько уголовных дел, которые впоследствии, правда, были прекращены. Однако лицензия на производство, хранение и поставку алкоголя заводу возвращена так и не была. Это стало причиной того, что с февраля 2014 г. до середины 2016 г. производство на заводе не велось.

Тем временем в декабре 2013 г. было создано новое ООО "Родник", которое в июне 2014 г. было переименовано в ООО Самарский комбинат "Родник". По данным ИАС Seldon Basis, в настоящее время собственником 49% общества является Павел Сметана, купивший свою долю у Любови Милеевой. А вот информация о собственнике еще 51% информация в базе данных отсутствует. Прежний владелец этой доли — АО "Актив" — в декабре 2019 г. был ликвидирован.

После прихода к руководству созданным в 2013 г. СК "Родник" Павла Сметаны предприятие получило лицензию на производство, хранение и поставку алкоголя и восстановило свою деятельность. Но уже в 2018 г. стало известно о планах ГК "Кристалл-Лефортово" по приостановке производства на "Роднике" в связи с финансовыми проблемами.

В конце марта 2018 г. завод возглавил экс-депутат городской думы Самары Вячеслав Дормидонтов, а летом с заявлением о банкротстве компании в арбитраж обратилось ООО "Промышленные технологии".

Осенью того же года московская ГК "Кристалл-Лефортово" вывела конфликт с самарскими акционерами СК "Родник" в публичную плоскость, назвав смену руководства комбината "захватом".

В ноябре 2018 г. по адресу Ветлянская, 50 (адрес СК "Родник") было зарегистрировано новое ООО Поволжский комбинат (ПК) "Родник", специализирующееся на производстве дистиллированных питьевых алкогольных напитков. Уставный капитал общества составляет 80 млн рублей. Гендиректором и владельцем общества является вице-президент Самарской областной федерации гребли на байдарках и каноэ Владимир Ладоша (президент федерации — Александр Милеев).