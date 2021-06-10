Представитель конкурсного управляющего СК "Родник": Александр Милеев являлся бенефициаром

Представитель конкурсного управляющего ООО Самарский комбинат "Родник" пояснил, как среди лиц, привлекаемых к субсидиарной ответственности по долгам предприятия, оказался дистанцирующийся от него депутат губернской думы, проректор СГСПУ Александр Милеев.

"Мы проанализировали материалы дела и пришли к выводу, что конечным бенефициаром "Родника", контролирующим лицом являлся Александр Милеев. Данные факты также были изложены в заявлении одного из кредиторов - Павла Сметаны. И основные претензии у нас - к господам Милееву и Дормидонтову по тем сделкам, которые были проведены после назначения последнего директором предприятия", - прокомментировал для Волга Ньюс представитель конкурсного управляющего.

Напомним, накануне стало известно, что конкурсный управляющий "Родника", специализировавшегося на выпуске алкогольных напитков, Марат Биктимиров направил в арбитражный суд заявление о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности на 3,67 млрд рублей. Ответчиками выступают Александр Милеев, Любовь Милеева и два экс-директора "Родника" - Вячеслав Дормидонтов и Павел Сметана. Последний также владеет долей ООО в 49%, которую приобрел у Любови Милеевой.