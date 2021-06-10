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Представитель конкурсного управляющего СК "Родник": Александр Милеев являлся бенефициаром Александру Милееву грозит субсидиарка на 3,7 млрд руб. по долгам "Родника" Винзавод "Тольяттинский" выкупил московский бизнесмен Антон Андрейчиков Николай Тютюнников, ГК "Каравай": "Мы хотим стать лидерами отрасли хлебопечения в ПФО" "Балтика-Самара" увеличит долю "зеленого" топлива

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Представитель конкурсного управляющего СК "Родник": Александр Милеев являлся бенефициаром

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Представитель конкурсного управляющего ООО Самарский комбинат "Родник" пояснил, как среди лиц, привлекаемых к субсидиарной ответственности по долгам предприятия, оказался дистанцирующийся от него депутат губернской думы, проректор СГСПУ Александр Милеев.

"Мы проанализировали материалы дела и пришли к выводу, что конечным бенефициаром "Родника", контролирующим лицом являлся Александр Милеев. Данные факты также были изложены в заявлении одного из кредиторов - Павла Сметаны. И основные претензии у нас - к господам Милееву и Дормидонтову по тем сделкам, которые были проведены после назначения последнего директором предприятия", - прокомментировал для Волга Ньюс представитель конкурсного управляющего.

Напомним, накануне стало известно, что конкурсный управляющий "Родника", специализировавшегося на выпуске алкогольных напитков, Марат Биктимиров направил в арбитражный суд заявление о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности на 3,67 млрд рублей. Ответчиками выступают Александр Милеев, Любовь Милеева и два экс-директора "Родника" - Вячеслав Дормидонтов и Павел Сметана. Последний также владеет долей ООО в 49%, которую приобрел у Любови Милеевой.

Гид потребителя

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Раз уж «Балтика» прогнулась, то для меньших брендов уж точно ничего хорошего это не предвещает. Да и небольшие личные пивоварни такими темпами либо перейдут под нелегальные, либо будут закупать эти стеклянные бутылки втридорога, откуда у них будет свое производство стекла? Товар как был пивом, так и остался тем же самым пивом, правда, теперь дороже. Эдак на половину стоимости. Но это еще не все. Как уже отметили в статье, в глубинке у нас, скорее всего, начнет процветать бизнес «дешевого пойла», самогончики там всякие и другие алкогольные напитки с относительно большим градусом. Так и заменим пиво, которое как бы депутаты не хотели, но производится под контролем качества, по стандартам, на какую-то левую муть. Отличная вообще идея – начать переписывать правила для работающего бизнеса в не самое легкое время. Вместо того чтобы поощрять рынки, которые поддерживают регионы (и другие отрасли), у нас, наоборот, ради каких-то идеологических принципов, только хуже делают. Вот кому эти идеологии нужны будут, когда люди работу потеряют, или станут получать меньше? Все это усугубляется тем фактом, что вся эта идеология держится на каких-то неведанных источниках и прочей ерунде, а полноценные исследования, которые уже не раз проводились, наоборот проигнорированы. Как и текущие ГОСТы и стандарты качества, которые непонятно зачем вообще выдавались, раз не отвечают требованиям депутатов. Переписывание истории, товарищи.

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